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    • Ekonomi
    • 13.07.2022 11:12
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    • 13.07.2022 11:15
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    SON DAKİKA: Benzin fiyatlarına indirim geliyor! 13 Temmuz 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?

    Son dakika haberleri... Benzin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1.55 TL indirim bekleniyor. Rusya-Ukraya Savaşı sonrası bozulan piyasa nedeniyle brent petrol fiyatları için dalgalanmalar sürerken, benzin ve motorin fiyatları buna göre artış azalış kaydediyor. İşte 13 Temmuz 2022 benzin ve mazot fiyatları...

    Pompada indirim var

    Benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatları ile yön buluyor. Brent petrolün 100 dolar psikolojik bandının altına inmesi sonrası, sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre benzin fiyatı için indirim beklentisi oluştu.

    BRENT PETROL 100 DOLAR PSİKOLOJİK SEVİYESİNİN ALTINI GÖRDÜ
    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 99,34 doları gördü. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçılarından olan Çin'de koronavirüs vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

    Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 99,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 95,78 doları gördü.

        BENZİN FİYATI İÇİN BU GECE İNDİRİM BEKLENİYOR
        Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, benzin grubunda 1,55 TL indirim bekleniyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.

        İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
        Benzin fiyatı 25,21 TL
        Mazot fiyatı (Motorin) 25,44 TL

        ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?
        Benzin fiyatı 25,32 TL
        Mazot fiyatı (Motorin) 25,53 TL
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Benzin fiyatlarına indirim geliyor! 13 Temmuz 2022 benzin ve mazot fiyatı ne kadar olacak?
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