SON DAKİKA: Bor Türkiye'nin ihracatına damga vurdu: 564 milyon dolar! Rekor yolda...

Bakan Fatih Dönmez'in de üzerinde hassasiyetle durduğu bor madeninde atılan adımlar neticesinde 2021'de 1 milyar 30 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Bu rakam aynı zamanda rekor olarak kayıtlara geçti.

MİKTAR DÜŞTÜ DEĞER ARTTI

Bu yıl içinde de atılan adımlar ve kurulan bağlantılarla bor ihracatında 2022, rekor hedefiyle başladı. Geçen yılın 6 ayında yaklaşık 1,32 milyon ton bor ürünleri ihracatından 516 milyon dolar gelir sağlandı.