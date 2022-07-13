SON DAKİKA: Bor Türkiye'nin ihracatına damga vurdu: 564 milyon dolar! Rekor yolda...

Son yıllarda borun katma değerini artırmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde gerçekleşen adımlar da meyvesini vermeye başladı.
Bakan Fatih Dönmez'in de üzerinde hassasiyetle durduğu bor madeninde atılan adımlar neticesinde 2021'de 1 milyar 30 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Bu rakam aynı zamanda rekor olarak kayıtlara geçti.
MİKTAR DÜŞTÜ DEĞER ARTTI
Bu yıl içinde de atılan adımlar ve kurulan bağlantılarla bor ihracatında 2022, rekor hedefiyle başladı. Geçen yılın 6 ayında yaklaşık 1,32 milyon ton bor ürünleri ihracatından 516 milyon dolar gelir sağlandı.
Eti Maden ekiplerinin "katma değerli ürün" çalışmaları sonucu, bu yıl miktar düşerken ihracat değeri arttı. Yılın 6 ayında 1,26 milyon ton bor ürünleri karşılığında 564 milyon dolarlık satış gerçekleşti. Böylece bor ürünleri satışında değer bazında yüzde 9'luk artış yakalandı.