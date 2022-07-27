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    • Ekonomi
    • 27.07.2022 03:03
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    • 27.07.2022 06:59
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    Zamlı emekli maaşları bugün yatar mı? SSK BAĞKUR, 4a, 4b, 4c... Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yatacak?

    TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu noktada Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları bugün yatar mı? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Yüzde 40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Ödeme takvimi belli oldu. İşte SSK BAĞKUR, 4a, 4b, 4c enflasyon farkı ve zamlı maaş ödeme tarihleri...

    MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli maaşları Temmuz ayı itibarıyla zamlı olarak yatacak. Haziran ayı enflasyon rakamı açıklandı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak kaydedilirken, memur ve memur emeklisine yüzde 41,69 zam çıktı. Peki Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşları bugün yatar mı? SSK BAĞKUR, 4a, 4b, 4c...

    MEMUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?

    Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi şöyle;

    Bağ-Kur emekli maaşları

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

    SSK emekli maaşları

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

    Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

        MEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Haziran ayında enflasyon aylık 4,95 oldu. Yıllık bazda da 78,6 olarak kaydedildi. Bununla birlikte en düşük emekli maaşı ise 3.500 TL oldu.

        Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;

        En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

        En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

        Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

        2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya yükselecek.
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        Haberler Ekonomi Zamlı emekli maaşları bugün yatar mı? SSK BAĞKUR, 4a, 4b, 4c... Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yatacak?
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