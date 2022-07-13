Devlet ödemeleri arttırdı! Vatandaşlar sosyal desteklerden artık çok daha kolay yararlanacak

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyan artış pek çok desteğin tutarını yükseltirken, bazılarından da yararlanmayı kolaylaştırıyor:
✔YAŞLIYA 1.536 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1.084,54 liradan 1.536,70 liraya çıktı. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 1.833,45 liranın altındaysa başvurulabiliyor.
✔EVDE BAKIMA 3.336 TL: Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354,44 lira evde bakım desteği de 3.336,03 liraya yükseldi. Hanede kişi başı gelir sınırı da 3.779,90 liraya çıktı.