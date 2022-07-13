Devlet ödemeleri arttırdı! Vatandaşlar sosyal desteklerden artık çok daha kolay yararlanacak

İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyan artış pek çok desteğin tutarını yükseltirken, bazılarından da yararlanmayı kolaylaştırıyor: