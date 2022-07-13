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    Devlet ödemeleri arttırdı! Vatandaşlar sosyal desteklerden artık çok daha kolay yararlanacak

    Asgari ücret ve memur maaşlarındaki artış yaşlıdan engelliye, iş arayana kadar sosyal yardım programlarından yararlananlara da yansıdı. Devletin ihtiyacı olan vatandaşlara yaptığı pek çok ödeme artarken, desteklerden yararlanmak da kolaylaştı.

    Çığıl Ön Yener
    Milyonlara yeni destek

    İhtiyacı olanlara devlet 'yardım eli'ni uzatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çok sayıda sosyal yardım programıyla ihtiyacı olanların yardımına yetişiyor. Bu ay asgari ücrete ve memur maaş katsayılarına yansıyan artış pek çok desteğin tutarını yükseltirken, bazılarından da yararlanmayı kolaylaştırıyor:



    ✔YAŞLIYA 1.536 TL: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1.084,54 liradan 1.536,70 liraya çıktı. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 1.833,45 liranın altındaysa başvurulabiliyor.



    ✔EVDE BAKIMA 3.336 TL: Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354,44 lira evde bakım desteği de 3.336,03 liraya yükseldi. Hanede kişi başı gelir sınırı da 3.779,90 liraya çıktı.



        ✔ENGELLİYE 1.226- 1.840 TL: Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 865,75 liradan 1.226,69, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı 1.298,63 liradan 1.840,04 liraya çıktı. Hanede kişi başı gelir sınırı 1.833,45 lira oldu.



        ✔ENGELLİ YAKININA 1.226 TL: 18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 1.116,69 liraya ulaştı.



        ✔ÇOCUK DESTEĞİ: Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri arttı. Okul öncesi için 1.584,61, ilköğretimde okuyan çocuk için 2.376,92, ortaöğretimde okuyan çocuk için 2.535,38, yükseköğrenimde okuyan için 2.852,31 liraya çıktı.



            ✔İŞ ARAYANA 550 TL: Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar yeni asgari ücretle 550,03 liraya yükseldi.



            ✔İŞE GİRENE 2.157 TL: Sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere brüt asgari ücretin 3'te 1'i kadar ödeme yapılıyor. Bu tutar 2.157 liraya yükseldi.



            ✔HASTAYA NAKDİ DESTEK: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan nakdi yardım 2.354,44 liradan 3.336,03 liraya ulaştı. Hafif Silikozis aylığı (% 15-% 34) 2.650,59, orta Silikozis aylığı (% 35-% 54) 3.029,25, ağır Silikozis aylığı (% 55 ve üzeri) 3.375,44 liraya çıktı.



                ✔SAĞLIK PRİMİ DEVLETTEN: Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden az çıkanların primini devlet ödüyor. Bu sınır bin 668 liraydı, artık 2 bin 157 liraya yükseldi.

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                Sosyal yardımlarda tutarlar değişti
                Haberler Ekonomi Devlet ödemeleri arttırdı! Vatandaşlar sosyal desteklerden artık çok daha kolay yararlanacak
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