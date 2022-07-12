Kiracılar ve ev sahipleri arasında tartışmalara gayrimenkul hukuku uzmanları noktayı koydu!

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz:

Sözleşme yazılı olmalı.

Kiracı, sözleşmeyle birlikte imza attığı tarihte meskenin DASK poliçesini almalı.

Taşınmaza ilişkin elektrik, su ve gaz gibi tüm genel abonelik hizmetleri kiracı üzerinden yapılmalı.

Kiracı boş tahliye taahhüdü düzenlememeli. Eğer böyle bir şey düzenlenecekse tahliye tarihi net olmalı.

Kiracı, kira bedeli ve kullanım kaynaklı vergiler dışında hiçbir verginin ve yan giderlerin kendisine ödetilmesini kabul etmemeli.

'Taşınmazın mülkünden kaynaklı yatırım bütçesinin tüm kalemlerinin mal sahibince ödenmesi' hususu sözleşmede olmalı. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel:

Ev satılırsa yeni malikin kiracıyı tahliye hakkı var. Riski kaldırmak için, kira sözleşmesi tapuya şerh edilmeli.

Ev sahibinin kendisinin veya çocuklarının ihtiyacı için talepte bulunmayacağı sözleşmeye yazılabilir.

Sözleşmedeki 'devletin kira oranında artış yapılacaktır' ifadesi ileride tartışma olmasını engeller.

Aidata nelerin dahil olduğu sözleşmede açıkça belirtilmeli.

Evde, sözleşmeye imza atan kişi ve ailesi dışında kalacak kişi varsa belirtilmeli. Aksi takdirde tahliye davası açılabilir.

Daire krokisinin sözleşmeye eklenmesi, daha sonra tadilat gibi konularda ihtilafı önler.





HANGİ MASRAF KİME AİT?

MÜLK SAHİBİ:

Asansörün değiştirilmesi

Kombinin yenilenmesi

Binanın boyanması ve güçlendirilmesi

Apartman görevlisinin tazminatı







KİRACILAR:

Asansörün bakım ücreti

Kombinin bakımı

Bahçe ve çevre bakım masrafı

Apartman görevlisinin maaş ödemeleri

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