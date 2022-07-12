İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! 30 gün içinde başlatmazsa 4 aydan 8 aya kadar... İşte 4 soruda merak edilen tüm detaylar





● Kimler yararlanıyor?

İşe iade davası için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanıyor.