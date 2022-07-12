İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! 30 gün içinde başlatmazsa 4 aydan 8 aya kadar... İşte 4 soruda merak edilen tüm detaylar

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere işten çıkartıldıklarında geri dönebilme hakları... İşte bu konuda bilinmesi gerekenler:
● Kimler yararlanıyor?
İşe iade davası için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanıyor.
● Süre sınırı var mı?
İşe iade için arabulucuya başvuruların 30 gün içinde yapılması gerekiyor. 30 günlük zaman aşımı süresi, işverenin iş akdini feshettiğine dair bildirimin yapıldığı gün başlıyor.