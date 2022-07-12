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    İşe dönemeyene 8 maaş tazminat! 30 gün içinde başlatmazsa 4 aydan 8 aya kadar... İşte 4 soruda merak edilen tüm detaylar

    Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. İşten çıkartılan çalışanların işe geri dönme hakları var. İşe dönemeyenler ise tazminat alabiliyor. İşte 4 soruda merak edilen tüm detaylar...

    İşe dönemeyene 8 maaş tazminat

    Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda çeşitli güvenceler bulunuyor. Bunlardan birisi de işçilerin haksız yere işten çıkartıldıklarında geri dönebilme hakları... İşte bu konuda bilinmesi gerekenler:



    ● Kimler yararlanıyor?
    İşe iade davası için işyerinde en az 30 işçi çalıştırılması ve işçinin en az 6 aylık kıdemi olması gerekiyor. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirleniyor. İşçinin 6 aylık kıdemi ise aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanıyor.



    ● Süre sınırı var mı?
    İşe iade için arabulucuya başvuruların 30 gün içinde yapılması gerekiyor. 30 günlük zaman aşımı süresi, işverenin iş akdini feshettiğine dair bildirimin yapıldığı gün başlıyor.



        ● Dava kazanılırsa süreç nasıl işliyor?
        İşe iade davasını kazanan işçiye, işverence boşta geçen sürelerin 4 aya kadar olan kısmına ait ücreti her durumda ödeniyor.Davayı kazanan işçinin, mahkeme kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlamak için işverene yazılı olarak başvurması, işverenin de davayı kazanan işçiyi 30 gün içinde işe başlatması gerekiyor. İşverenin inkar etme riskine karşı işe başlama talebinin noter aracılığıyla yapılmasında yarar bulunuyor.



        ● İşe başlatmama durumunda ne olur?
        İşveren, işe başlama talebinde bulunan işçiyi 30 gün içinde başlatmazsa 4 aydan 8 aya kadar ücret tutarında işe başlatmama tazminatı ödüyor. Tazminatın miktarına hakim veya arabulucu karar veriyor. İşçiyi işe başlatmayan işveren bu tazminatın yanı sıra ihbar ve kıdem tazminatını da ödüyor.

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