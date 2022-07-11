Vakıf üniversiteleri yeni ücretleri duyurdu! %100'e varan zam





OKULA GÖRE FARKLI

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 36 bin 450 lira olan öğrenim ücretini yüzde 70.78 zamla 62 bin 250 liraya çıkardı. Altınbaş Üniversitesi de ücretlerine yüzde 30 zam yaptı. Diş hekimliği 84 bin 711, eczacılık 80 bin 52 lira oldu. Üsküdar Üniversitesi'nde de yüzde 33 oranında zamlar uygulandı. Tıp fakültesinin 10 taksitli eğitim ücreti 155 bin 400, diş hekimliği ise 133 bin 380 lira olarak belirlendi. Psikoloji 80 bin 255, bilgisayar mühendisliği ise 80 bin 255 lira oldu. Başkent Üniversitesi'nde ise 85 bin 100 lira olan tıp ve diş hekimliğinin yeni ücreti 120 bin lira olarak duyuruldu. Yeditepe, Bahçeşehir, Özyeğin gibi vakıf üniversiteleri henüz yeni ücretlerini açıklamadı. Özel okul ücretlerinde bu yıl artış yüzde 36'yla sınırlandırılmıştı. Ancak vakıf üniversitelerinde şimdilik böyle bir uygulamaya gidilmedi.