Vakıf üniversiteleri yeni ücretleri duyurdu! %100'e varan zam

Yükseköğretim kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklamasına sayılı gün kaldı. Sonuçlar ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanacak. Milyonlarca genç sonuçları merakla beklerken, vakıf üniversiteleri de 2022-2023 Akademik Yılı'nın ücretlerini duyurmaya başladı. Bazı okullar ücretlerine yüzde 100'e varan zamlar yaptı.
SABANCI İLK SIRADA
Sabancı Üniversitesi geçen yıl 120 bin 500 olan eğitim ücretini bu yıl 240 bin 750 lira olarak belirledi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise yüzde 90'lık artışla geçen yıl 62 bin 100 lira olan eğitim ücretini 2022-2023 Akademik Yılı için 118 bin liraya yükseltti. Atılım Üniversitesi'nde 60 bin 910 lira olan psikoloji bölümünün ücreti 110 bin liraya çıkarken, yüzde 25 burslu iç mimarlık bölümü 60 bin 910 liradan 82 bin 500 liraya ulaştı. Tıp fakültesinin yeni ücreti ise 155 bin lira oldu.
OKULA GÖRE FARKLI
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 36 bin 450 lira olan öğrenim ücretini yüzde 70.78 zamla 62 bin 250 liraya çıkardı. Altınbaş Üniversitesi de ücretlerine yüzde 30 zam yaptı. Diş hekimliği 84 bin 711, eczacılık 80 bin 52 lira oldu. Üsküdar Üniversitesi'nde de yüzde 33 oranında zamlar uygulandı. Tıp fakültesinin 10 taksitli eğitim ücreti 155 bin 400, diş hekimliği ise 133 bin 380 lira olarak belirlendi. Psikoloji 80 bin 255, bilgisayar mühendisliği ise 80 bin 255 lira oldu. Başkent Üniversitesi'nde ise 85 bin 100 lira olan tıp ve diş hekimliğinin yeni ücreti 120 bin lira olarak duyuruldu. Yeditepe, Bahçeşehir, Özyeğin gibi vakıf üniversiteleri henüz yeni ücretlerini açıklamadı. Özel okul ücretlerinde bu yıl artış yüzde 36'yla sınırlandırılmıştı. Ancak vakıf üniversitelerinde şimdilik böyle bir uygulamaya gidilmedi.