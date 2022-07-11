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    Vakıf üniversiteleri yeni ücretleri duyurdu! %100'e varan zam

    Milyonlarca genç önümüzdeki hafta açıklanacak YKS sonuçlarını beklerken, vakıf üniversiteleri de yeni ücretleri duyurdu. Yüzde 100’e varan zamlar görüldü. 1 yıllık eğitim 240 bin 750 lirayı buldu...

    Ceyda Karaaslan
    1 yıl üniversite 240 bin TL

    Yükseköğretim kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklamasına sayılı gün kaldı. Sonuçlar ÖSYM tarafından 20 Temmuz'da açıklanacak. Milyonlarca genç sonuçları merakla beklerken, vakıf üniversiteleri de 2022-2023 Akademik Yılı'nın ücretlerini duyurmaya başladı. Bazı okullar ücretlerine yüzde 100'e varan zamlar yaptı.



    SABANCI İLK SIRADA
    Sabancı Üniversitesi geçen yıl 120 bin 500 olan eğitim ücretini bu yıl 240 bin 750 lira olarak belirledi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi ise yüzde 90'lık artışla geçen yıl 62 bin 100 lira olan eğitim ücretini 2022-2023 Akademik Yılı için 118 bin liraya yükseltti. Atılım Üniversitesi'nde 60 bin 910 lira olan psikoloji bölümünün ücreti 110 bin liraya çıkarken, yüzde 25 burslu iç mimarlık bölümü 60 bin 910 liradan 82 bin 500 liraya ulaştı. Tıp fakültesinin yeni ücreti ise 155 bin lira oldu.



    OKULA GÖRE FARKLI
    İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 36 bin 450 lira olan öğrenim ücretini yüzde 70.78 zamla 62 bin 250 liraya çıkardı. Altınbaş Üniversitesi de ücretlerine yüzde 30 zam yaptı. Diş hekimliği 84 bin 711, eczacılık 80 bin 52 lira oldu. Üsküdar Üniversitesi'nde de yüzde 33 oranında zamlar uygulandı. Tıp fakültesinin 10 taksitli eğitim ücreti 155 bin 400, diş hekimliği ise 133 bin 380 lira olarak belirlendi. Psikoloji 80 bin 255, bilgisayar mühendisliği ise 80 bin 255 lira oldu. Başkent Üniversitesi'nde ise 85 bin 100 lira olan tıp ve diş hekimliğinin yeni ücreti 120 bin lira olarak duyuruldu. Yeditepe, Bahçeşehir, Özyeğin gibi vakıf üniversiteleri henüz yeni ücretlerini açıklamadı. Özel okul ücretlerinde bu yıl artış yüzde 36'yla sınırlandırılmıştı. Ancak vakıf üniversitelerinde şimdilik böyle bir uygulamaya gidilmedi.



        PİLOTAJA SERVET ÖDENECEK
        En pahalı bölümlerden biri ise sayılı üniversitelerde yer alan pilotaj eğitimleri. Okan Üniversitesi'nde pilotajın ücreti 77 bin 290 lira ve uçuş eğitimi yıllık 14 bin 250 euro, yani yaklaşık 256 bin liraydı. Bu yıl pilotajın ücreti KDV hariç 112 bin lira olurken, uçuş eğitiminin ücreti değişmedi. Yani pilotaj için KDV'yle birlikte yaklaşık 400 bin liranın gözden çıkarılması gerekiyor. Pilotaj bölümü olan okullardan biri de Özyeğin Üniversitesi. Üniversite henüz yeni ücretlerini duyurmadı. Ancak pilotaj bölümünün geçen yılki ücreti 85 bin lira, uçuş eğitim ücreti ise 3 dönem için toplam 54 bin euroydu.



        YKS KILAVUZUNDA DUYURULACAK
        Henüz ücretlerini açıklamayan vakıf üniversiteleri, 2022-2023 yılı öğrenim ücretlerini yeni alacakları öğrenciler için YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yayımlayacak. Ücretler üniversitelerin web sitelerindeki 'Aday öğrenci' bölümünde yer alan alanda da detaylı olarak görülebilir. Buradan üniversitelerin hangi programlara, hangi koşullarda ne kadar burs ve indirim verildiği, ödeme yöntemleri de açıklanıyor.

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