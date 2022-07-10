Antalya Havalimanı bayramın ilk günü 1034 uçak trafiğiyle rekor tazeledi

Karaismailoğlu, ihale sonucunda işi alan yüklenicinin 8 milyar 55 milyon avroluk kira ödemesini garanti ettiğini hatırlatarak, firmanın 765 milyon avroluk yatırıma başladığını ve 2025'e kadar bitireceğini belirtti.

2 milyar 138 milyon avroluk kira peşinatının da ödendiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Geleceğin Türkiye'sinde, turizm merkezlerinde bulunan havalimanlarının altyapısını yenilemeye yönelik projeler geliştirmek hayati önem taşıyor. Ülkemizin turizmde küresel bir marka olmasında büyük bir payı bulunan Antalya'nın, bu iddiasını sürdürmesi de turizm odaklı kalkınma yaklaşımını esas alan projelere yönelmesi ile mümkün." ifadelerini kullandı.