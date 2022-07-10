Antalya Havalimanı bayramın ilk günü 1034 uçak trafiğiyle rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin de içinde olduğu toplam 9 günlük tatil nedeniyle havalimanlarında da hareketliliğin arttığını bildirdi.
Turizm merkezi konumunda bulunan Antalya Havalimanı'nda turist yoğunluğunun yaşandığını ifade eden Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Antalya Havalimanı'nda 2 Temmuz'da 1026 uçak trafiği ile rekor kırmıştık. Kurban Bayramı'nın birinci gününde bu rekoru tazeledik. 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda 1034 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150 oldu."
Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini doldurduğunu, artan yolcu talebini karşılamak için 2021'de kapasite artırma ihalesini yaptıklarını anımsattı.