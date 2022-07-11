Ünlü markaların parfüm şişelerini sahte ürünlere dolduran dolandırıcılara jandarmadan büyük baskın

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir kişinin, yurt dışından getirttiği orijinal parfüm şişelerine sahte parfüm doldurarak internette açtığı sanal mağazalar üzerinden sattığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli şahsın sahte parfümleri imal edip depoladığı adres belirlendi. Yapılan baskında; dünyaca ünlü markalara ait orijinal şişe ve kutuların birebir aynısı ile ambalajlanarak sahte bandrolleri basılmış, toplam 50 bin adet sahte parfüm, boş şişe ve kapak ele geçirildi. Şüpheli D.K. ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.







NASIL ANLAŞILIR?

Parfüm şişeleri, iyi korunması ve kırılmaması için ona özel olarak üretilmiş beyaz kartonların içinde gelir. Karton kalitesizse ürün sahtedir.

Gerçek parfümlerin seri numarası hem kutusuna hem de şişesine işlenmiştir. Seri numarası her ikisinde birden yazmayan ya da farklı numaralar yazanlar sahtedir.

Orijinal ve sahte parfüm arasında renk farkı vardır. Ünlü markalar parfümlerinde çok fazla renklendirici kullanmaz. Sahte parfümler ise canlı renklere sahiptir.

Parfümü beyaz bir peçeteye sıkın ve iz bırakıp bırakmadığını kontrol edin. Sahte parfüm içerdiği renklendiriciler nedeniyle iz bırakacaktır.

Koku 1-2 saatte uçuyorsa ve ekşiyorsa sahtedir.

Jandarma yetkilileri, Ürün Takip Sistemi uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

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