Tam gaz hazırlık! Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular deniz tabanına yerleşiyor





1 GÜNDE 1.034 UÇAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın birinci günü bin 34 uçak trafiği ile rekor tazelendiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanında 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda bin 34 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150'ye ulaştı" dedi.



TL'YLE İHRACAT 50 MİLYARI AŞTI

Türk lirasıyla ihracat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68.4 artarak 50.7 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 101 milyar 745 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 152 milyar 439 milyon lira olarak kaydedildi. Haziran'da Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 164, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 703 olarak belirlendi.

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