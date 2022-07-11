Tam gaz hazırlık! Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular deniz tabanına yerleşiyor

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından 'Castorone' adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Filyos Limanı'nda bulunan her biri 12 metre uzunluğundaki borular destek gemilerine, ardından da yaklaşık 500 metre açıktaki Castorone'ye yükleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, boru serimine başladı. Geminin sonbahar başına kadar bu işlemleri bitirmesi, yaklaşık 165 kilometre boru serimi yapması planlanıyor. Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Sahada 5 binin üzerinde personel mesai harcıyor.
İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur emekli aylıklarında iyileştirme yapılmasını istedi. Bağ-Kur'lu esnafın daha uzun prim gün sayısıyla emekli olduğuna dikkat çeken Palandöken, esnaf ve çiftçinin emekli aylıklarında memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi bir iyileştirme yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Palandöken, "Bağ- Kur'lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı" dedi.
ÇİKOLATALAR SANATA DÖNÜŞTÜ
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen ve çikolata sanatçısı Alina Luchkova şefliğinde gerçekleşen Çikolata Atölyesi'nde katılımcılar farklı tasarım ve teknikler kullanarak çikolatalar üretti. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu atölye, kültürlerarası bilgi paylaşımına öncülük ettiği gibi, gastronominin sanatsal yönünü de ön plana çıkarmıştır" dedi.
Mehmet BONCUK