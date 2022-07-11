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    Tam gaz hazırlık! Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular deniz tabanına yerleşiyor

    Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular, deniz tabanına yerleştirlimeye başlandı. İşet sizler için derlediğimiz 11 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Tam gaz hazırlık

    Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından 'Castorone' adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Filyos Limanı'nda bulunan her biri 12 metre uzunluğundaki borular destek gemilerine, ardından da yaklaşık 500 metre açıktaki Castorone'ye yükleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, boru serimine başladı. Geminin sonbahar başına kadar bu işlemleri bitirmesi, yaklaşık 165 kilometre boru serimi yapması planlanıyor. Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Sahada 5 binin üzerinde personel mesai harcıyor.



    İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI
    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur emekli aylıklarında iyileştirme yapılmasını istedi. Bağ-Kur'lu esnafın daha uzun prim gün sayısıyla emekli olduğuna dikkat çeken Palandöken, esnaf ve çiftçinin emekli aylıklarında memurlara yapılan ek gösterge düzenlemesi gibi bir iyileştirme yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Palandöken, "Bağ- Kur'lu esnafımız ile çiftçilerin emekli aylıkları asgari ücretin altında kalmamalı" dedi.



    ÇİKOLATALAR SANATA DÖNÜŞTÜ
    Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından düzenlenen ve çikolata sanatçısı Alina Luchkova şefliğinde gerçekleşen Çikolata Atölyesi'nde katılımcılar farklı tasarım ve teknikler kullanarak çikolatalar üretti. HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Bu atölye, kültürlerarası bilgi paylaşımına öncülük ettiği gibi, gastronominin sanatsal yönünü de ön plana çıkarmıştır" dedi.
    Mehmet BONCUK



        VELİYE ÜCRET İADESİ YOK
        Bir veli, tüketici hakem heyetine başvurarak okulların kapalı olduğu dönemdeki parasını talep etti. Heyet, özel okulun veliye kısmen para iadesi yapması kararını verirken, okulun itirazını değerlendiren mahkeme de heyetle hemfikir oldu. Kanun yararına bozma yoluna gidilmesini isteyen okul için emsal karar Adalet Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, pandemi nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu karar doğrultusunda eğitimin uzaktan verildiğini kaydetti. Veliye geri ödeme yapılması kararının yanlış olduğunun altını çizdi.
        Arzu KAYA



        ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞI %154 ARTTI
        Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 2 bin 263'e, hibrit otomobil satışları da yüzde 4.6 artışla 27 bin 582'ye yükseldi. Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk yarısında benzinli otomobiller 195 bin 996 adetlik satışla ilk, dizel otomobil satışları da 47 bin 147 adetle ikinci sırada yer aldı. Benzinli otomobil satışları yüzde 2, dizel otomobil satışları yüzde 31.1 geriledi.



        1 GÜNDE 1.034 UÇAK
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın birinci günü bin 34 uçak trafiği ile rekor tazelendiğini söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Havalimanında 9 Temmuz'da iç hatta 121, dış hatta 913 olmak üzere toplamda bin 34 uçak trafiğine hizmet verildi. Böylece, pandemi sonrasının en yüksek rakama ulaşılarak rekor kırıldı. Aynı gün yolcu trafiği iç hatta 19 bin 66, dış hatta 163 bin 84 olmak üzere toplam 182 bin 150'ye ulaştı" dedi.

        TL'YLE İHRACAT 50 MİLYARI AŞTI
        Türk lirasıyla ihracat yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 68.4 artarak 50.7 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde Türk lirasıyla ithalat 101 milyar 745 milyon lira, dış ticaret hacmi ise 152 milyar 439 milyon lira olarak kaydedildi. Haziran'da Türk lirası ile ihracat yapılan ülke sayısı 164, Türk lirası ile ihracat yapan firma sayısı ise 6 bin 703 olarak belirlendi.

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        Haberler Ekonomi Tam gaz hazırlık! Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğalgazı taşıyacak borular deniz tabanına yerleşiyor
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