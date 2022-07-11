Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz’da en az ücret imkanı! Bayramda çalışana 1.008 TL

Bu yıl arife günü 8 Temmuz, Kurban Bayramı da 9-12 Temmuz tarihlerine denk geldi. Bu 4.5 gün resmi tatil olurken, onu bir başka resmi tatil günü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü takip ediyor. Bu 5.5 günlük dönemde bazı çalışanlar izin yaparken, bazıları da işinin başında bulunuyor. İzin yapanlar ücretlerini tam olarak alıyor, görev başında olanlara ise 5.5 günlük ek ücret imkanı bulunuyor.
İZİNLİYE TAM ÜCRET
Yasal mevzuata göre, resmi tatillerde çalışmayan işçilere ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekiyor. Bu sürelerde çalışanlara ise her gün için ayrıca bir günlük ücret daha ödenmesi şart. Eğer bayram tatili haftalık tatil gününe denk geliyor ve çalışılıyorsa da o günlük mesai de yüzde 50 zamlı olarak yatırılıyor.
PARA YERİNE İZİN YOK
Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da çalışanlara 5.5 gün için en az bin 8 lira ödeme yapılacak. Eğer bu günlerden biri haftalık izne denk gelmişse ve çalışılmışsa bu kez ödemenin tutarı bin 100 liraya ulaşacak. Bu tutarlar asgari ücretliler için geçerli olurken, maaş yükseldikçe yapılacak ödeme de artacak.