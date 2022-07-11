Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz’da en az ücret imkanı! Bayramda çalışana 1.008 TL





PARA YERİNE İZİN YOK

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti işçilere nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa ayrıca fazla çalışma ücreti, yapılacak ödemeye ilave ediliyor. Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da çalışanlara 5.5 gün için en az bin 8 lira ödeme yapılacak. Eğer bu günlerden biri haftalık izne denk gelmişse ve çalışılmışsa bu kez ödemenin tutarı bin 100 liraya ulaşacak. Bu tutarlar asgari ücretliler için geçerli olurken, maaş yükseldikçe yapılacak ödeme de artacak.