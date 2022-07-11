4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis NO sonu 9,7,5, 3,1, 8,6,4, 2,0 olanlar Temmuz ayının...

4 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Gözler şimdi ödeme tarihlerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı ve memur maaşları bayram öncesi hesaplara aktarıldı. Peki 4A, 4B, 4C SSK-Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası son rakamı 9,7,5, 3,1, 8,6,4, 2,0 olanlar dikkat! İşte ödeme tarihleri...
BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?
Bağ-Kur emeklisi için ödeme tarihleri şöyle,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK emekli maaşları için ise ödeme takvimi şöyle;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,