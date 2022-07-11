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    • Ekonomi
    • 11.07.2022 12:58
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    • 11.07.2022 12:58
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    4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis NO sonu 9,7,5, 3,1, 8,6,4, 2,0 olanlar Temmuz ayının...

    Zamlı emekli maaşları için ödeme tarihleri yoğun olarak araştırılıyor. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre 6 aylık enflasyon oranı % 42,35 olarak kaydedildi. Milyonlarca emekli zam oranın netleşmesinin ardından alacakları zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki 4A, 4B, 4C SSK-Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası son rakamı 9,7,5, 3,1, 8,6,4, 2,0 olanlar Temmuz ayının...

    SSK-Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak?

    4 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Gözler şimdi ödeme tarihlerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı ve memur maaşları bayram öncesi hesaplara aktarıldı. Peki 4A, 4B, 4C SSK-Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası son rakamı 9,7,5, 3,1, 8,6,4, 2,0 olanlar dikkat! İşte ödeme tarihleri...

    BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

    Bağ-Kur emeklisi için ödeme tarihleri şöyle,

    Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
    Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
    Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
    Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.

    SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    SSK emekli maaşları için ise ödeme takvimi şöyle;

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında.
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