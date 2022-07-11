4A, 4B, 4C SSK, Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis NO sonu 9,7,5, 3,1, 8,6,4, 2,0 olanlar Temmuz ayının...

4 Temmuz tarihinde açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu. Gözler şimdi ödeme tarihlerinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin açıklama yaptı ve memur maaşları bayram öncesi hesaplara aktarıldı. Peki 4A, 4B, 4C SSK-Bağ-Kur ZAMLI emekli maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası son rakamı 9,7,5, 3,1, 8,6,4, 2,0 olanlar dikkat! İşte ödeme tarihleri...