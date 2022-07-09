SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42.35 artış! En düşük maaş 3500 TL oluyor

Emekliler Temmuz zammını almak için gün sayıyor. Zam oranlarını ayın başında öğrenen emekliler, yeni aylıklarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya hazırlanıyor. Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yansıtılacak. Bu kapsamda maaşlara yüzde 42.35 zam oranı eklenecek. Ayrıca her ay verilen aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıktan hesaplama yapılacağı için artacak. Örneğin; maaşı net maaşı 4 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin eline 160 lira ek ödemeyle birlikte 4 bin 160 lira geçiyordu. Bu emeklinin maaşı yüzde 42.35 zamla 5 bin 694 liraya, ek ödemesinin tutarı da 227,76 liraya çıktı. Emeklinin eline ek ödeme dahil 4 bin 160 lira yerine 5 bin 921,76 lira geçmeye başlayacak. Artış sonrası ek ödeme dahil emekli aylığı 3 bin 500 liranın altında kalanlara bir artış daha söz konusu olacak. Bu emeklilerin aylık ödemeleri yapılan yasal düzenleme kapsamında 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 750, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 2 bin 625 liradan az olamayacak. Yüzde 25 ölüm aylığı alan çocuğa ise 875 liranın altında aylık ödenemeyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN