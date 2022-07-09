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    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42.35 artış! En düşük maaş 3500 TL oluyor

    Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri de artacak. Yüzde 42.35 artış sonrası en düşük maaş 3 bin 500 liar olacak.

    Emekliye çifte zam

    Emekliler Temmuz zammını almak için gün sayıyor. Zam oranlarını ayın başında öğrenen emekliler, yeni aylıklarını 17 Temmuz'dan itibaren almaya hazırlanıyor. Bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranı kadar zam yansıtılacak. Bu kapsamda maaşlara yüzde 42.35 zam oranı eklenecek. Ayrıca her ay verilen aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıktan hesaplama yapılacağı için artacak. Örneğin; maaşı net maaşı 4 bin lira olan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin eline 160 lira ek ödemeyle birlikte 4 bin 160 lira geçiyordu. Bu emeklinin maaşı yüzde 42.35 zamla 5 bin 694 liraya, ek ödemesinin tutarı da 227,76 liraya çıktı. Emeklinin eline ek ödeme dahil 4 bin 160 lira yerine 5 bin 921,76 lira geçmeye başlayacak. Artış sonrası ek ödeme dahil emekli aylığı 3 bin 500 liranın altında kalanlara bir artış daha söz konusu olacak. Bu emeklilerin aylık ödemeleri yapılan yasal düzenleme kapsamında 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacak. Örneğin; yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 750, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 2 bin 625 liradan az olamayacak. Yüzde 25 ölüm aylığı alan çocuğa ise 875 liranın altında aylık ödenemeyecek.

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    Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42.35 artış! En düşük maaş 3500 TL oluyor
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