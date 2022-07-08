Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan: 'Gezegenin geleceği gündemimiz olmalı'

Sigorta çözümlerini kişisel ve yerel gereksinimlerin yanı sıra, tüm dünyayı etkisi altına alan global riskleri de gözeterek geliştiren Ray Sigorta, sorumluluklarını sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında planlıyor. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi:

İHTİYACA GÖRE ÜRÜN

"Sürdürülebilirlik konusunda yapılan global araştırmalar 2021 yılında iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan doğal afetlerin neden olduğu 280 milyar dolarlık toplam hasarın sigorta korumasında olan kısmının yaklaşık 120 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu ise yayınladığı Küresel Riskler Raporu'nda önümüzdeki 10 yıl içinde en ciddi etkiye sahip risklerin iklim değişikliği ve aşırı hava olayları olduğuna dikkat çekiyor. Gezegenimizin geleceği hepimizin ana gündem konusu olmalı. Ray Sigorta olarak, 200 yıllık sigortacılık deneyimine sahip 30 ülkede faaliyet gösteren grubumuzun bilgi birikiminden yararlanıyoruz. Risk haritalarını oluşturuyor ve ürünlerimizin içeriğini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda güncelliyoruz."

KÂĞITSIZ SİGORTACILIK DÖNEMİ

Yeşil yatırımlarına ellerindeki mevcut stoklar bittikten sonra daha fazla poliçe kâğıdı basmayarak devam edeceğini belirten Ray Sigorta, kâğıtsız sigortacılık dönemini başlatıyor. Kâğıt tüketimini azaltarak dijitalleşme yatırımlarını destekleyen şirket, çevresel anlamda da katma değer sağlıyor. Ana sermayedarı Vienna Insurance Group'un (VIG) 'Underwriting Climate Change Strategy Policy' inisiyatifi gereği kömür madenleri, termik santraller ve bu faaliyetlere ait inşaatlarda yeni projeler için teminat vermeyerek, düşük karbon seviyesini destekleyici adımlarla stratejisini şekillendiriyor. Çevre bilincine sahip kuruluşların uzun vadeli başarıya ulaştığını belirten Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, şöyle devam etti: "Faaliyet gösterdiği branş her ne olursa olsun, sürdürülebilirlik bir işletmenin temel amacı olmalıdır. Ray Sigorta olarak, tüm süreçlerimizde güvence sağlamayı odağımıza aldığımız için bu konuda da farkındalığımız yüksek. Türkiye ekonomisinin önemli finansal oyuncularından sigorta sektörünün bu konuda bilinçlenmesi ve farkındalığın artması adına hem finansal gücümüz hem teknolojik altyapımız hem de stratejiksel çözümlerimizle katkı sağlamaya devam edeceğiz."