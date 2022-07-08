AXA Sigorta acenteleriyle buluştu

AXA Sigorta, 100'den fazla acentesiyle bir araya geldiği ilk Axa Sigorta Kulüp Buluşması'nın heyecanını yaşadı. Bu yıl ilk kez gerçekleşen buluşmada, acente temsilcileri çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Axa Sigorta Kulüp Buluşması'na, Axa Sigorta Yönetim Kurulu üyelerinden CEO Yavuz Ölken, Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, Bireysel Teknik ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, Kurumsal Teknik Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Barış Altın, Hasar Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Eray Kangal da katıldı. 3 gün boyunca devam eden Axa Sigorta Kulüp Buluşması kapsamında acente temsilcileri çeşitli etkinlik ve aktivitelerle eğlenceli saatler geçirdi. Aynı zamanda sanatçı Ece Seçkin'in yer aldığı konserin gerçekleştiği buluşmada Axa Sigorta, 2021 yılında prim üretimi açısından ilk 15'e giren acentelere plaketlerini takdim etti.

ZORLU GÖREV

Axa Sigorta Kulüp Buluşması'nda konuşan CEO Yavuz Ölken, şunları söyledi: "Sigortacılığın geleceğini tasarlayan bir sigorta şirketi olarak, geliştirdiğimiz ürün ve hizmetleri müşterilerimizle buluşturmak ve sektörde yarattığımız değerin tanıtılmasını sağlamak adına acentelerimiz zorlu bir görev üstleniyor. Onları desteklemek ve görüşlerini almak adına düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bölgesel acente ziyaretleri ve diğer buluşmaların yanı sıra onlarla keyfi ve eğlenceyi paylaşmak için bir araya gelmek de bizim için önem taşıyor. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Axa Sigorta Kulüp Buluşması'nda umuyorum ki önümüzdeki yıllarda da bir araya gelerek hep birlikte keyifli anlara imza atacağız. Prim üretiminde başarı göstererek plaketlerini alan acentelerimizi de gönülden tebrik ediyorum."