8 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş farkları YATTI MI? Temmuz zamlı memur, memur emeklisi maaşları bayramdan önce yatacak mı?

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.