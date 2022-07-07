8 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş farkları YATTI MI? Temmuz zamlı memur, memur emeklisi maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Zamlı memur ve emekli memur maaşları için ödemeler merakla bekleniyor. Emekli ve memur Temmuz zammı belli oldu. Öte yandan maaş ödemelerinin bayram öncesi yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Arama motorlarına yönelen milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi memur maaşları yatacak mı sorusuna cevap aramaya başladı. Konu hakkında ödeme takvimi açıklandı! Peki, 8 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş farkları YATTI MI? Temmuz zamlı memur, memur emeklisi maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte son dakika gelişmeler haberimizde!
07.07.2022 23:46 - Son Güncelleme: 07.07.2022 23:46
Temmuz ayı zam oranının belli olmasıyla birlikte milyonlarca kişi zamlı maaşlarına kavuşuyor. Asgari ücretle birlikte emekli, memur ve memur emeklisi maaşları da zamlandı. Emekli maaşında zam oranı yüzde 42,35'e çıkarken, memur ve memur emeklisi için ise zam oranı yüzde 41,69 oldu. Şimdi gözler zamlı maaşların ne zaman yatacağına çevrildi. Peki, 8 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaş farkları YATTI MI? Temmuz zamlı memur, memur emeklisi maaşları bayramdan önce yatacak mı? İşte son dakika gelişmeler haberimizde!
Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 oranında zam alacak.