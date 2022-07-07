Vodafone Business’ın Inbusiness Dergisi iş birliğiyle ‘Yeni Normalde Siber Güvenlik’ teması düzenlendi

Vodafone Business, aylık ekonomi dergisi Inbusiness iş birliğiyle düzenlediği "Future of Technology" webinar serisinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu'nun açılış konuşmalarıyla başlayan webinarda, özel bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, şunları söyledi: "Gelecekteki siber saldırılar bugünü masum bırakacak. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 güvenlikten bahsetmek mümkün değil. Ancak siber güvenlikte yeterli olgunluğa erişmenin en önemli bileşenleri olan insan, teknoloji, organizasyon yapısı, yasal düzenleme, ulusal ve uluslararası iş birliği boyutlarının her birinde atılacak doğru ve bilinçli adımlarla yıkıcı etkilerden uzak durmak mümkün." Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise şöyle konuştu: "Dijital dönüşümün hızlanması, siber tehditlerin artışını da beraberinde getirdi. Bu noktada Vodafone Business olarak işletmeleri proaktif bir yaklaşımla yönlendiriyoruz. Onların siber güvenlik altyapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda proje bazlı çözümler sunuyoruz."

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