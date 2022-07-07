Emekli maaş farkı yattı mı, bayramdan önce yatar mı? 2022 Temmuz SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları yattı mı?

BAĞKUR'LU (4B)

Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin enflasyon farkı 42.35, memur ve memur emeklileri için 41,85 oldu. Buna göre, en düşük emekli maaşı şu şekilde:

SSK 2000 sonrası 3.500 TL

SSK 2000 öncesi 4.687 TL

Bağ-Kur esnaf emeklisi 4.197 TL