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    • Ekonomi
    • 07.07.2022 09:36
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    • 07.07.2022 09:36
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    2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? 7 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi

    Evde bakım milyonlarca vatandaş Kurban Bayramı öncesi maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda maaş ödemesinin yapılıp yapılmayacağını merak edenler "Evde bakım maaşı bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı mı? 2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    7 temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    Kurban Bayramı bu yıl 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı için geri sayımın başladığı şu günlerde vatandaşlar maaşların yatırılacağı tarihi araştırıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar bu nedenle "Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi yayınlandı mı? 2022 Temmuz evde bakım maaşı ne kadar oldu? Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? İşte merak edilenler!

    ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Her ayın 15'i ile 30'u arasında yapılan evde bakım yardımının Kurban Bayramı öncesinde verilmesi talep ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde söz konusu destek ödemesi bayramdan önce gerçekleştirilmişti. Bu sene de evde bakım maaşı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde yapılması bekleniyor.

    TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 2.354 lira tutarındaki evde bakım desteği 3.335 liraya çıktı.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.

        EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.
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