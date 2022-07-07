TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya bayram tatili tercihlerini açıkladı!

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 günlük bayram tatilinin sektörü hareketlendirdiğini, çocuklu ailelerin her şey dahil, aquaparklı ve bol eğlence aktiviteli tatil köylerini, dinlenmek isteyenlerin ise butik otelleri tercih ettiğini söyledi. Bağlıkaya, Kurban Bayramı dönemi için gelen rezervasyon taleplerinin geçtiğimiz yılların üzerinde seyrettiğini aktardı. Bayram dönemi için hem 4 gecelik hem de 7 gecelik tatil alternatiflerinin tüketicilere sunulduğunu söyleyen Bağlıkaya, kıyı, kültür ve doğa turlarının çok rağbet gördüğüne değindi. Ege, Akdeniz kıyılarındaki tatil destinasyonlarına ilginin yüksek olduğu bilgisini veren Bağlıkaya, şöyle konuştu: "Ege Bölgesi'nde özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme ön plana çıkarken; Akdeniz Bölgesi'nde Kemer, Alanya, Belek, Lara bölgelerine talep bulunuyor. Çocuklu aileler bayram tatilinde her şey dahil, aquaparklı ve bol eğlence aktiviteli tatil köylerini, dinlenmek isteyenler ise butik otelleri tercih ediyor."