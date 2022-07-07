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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi ile 18 ülkenin ithalatında Türkiye'nin hedefini açıkladı

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş Uzak Ülkeler Stratejisi ile dünya ekonomisinin yarısından fazlasını teşkil eden 18 ülkenin ithalatında Türkiye'nin payını %1'e yükseltmeyi hedeflendiğini belirtti. İşte sizler için derlediğimiz 7 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İhracatta rota uzak ülkeler

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi ile dünya ekonomisinin yarısından fazlasını teşkil eden 18 ülkenin ithalatında Türkiye'nin payını, ilk aşamada, dünya ihracatındaki ortalama payı olan yüzde 1'e yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, "Bu hedef, anılan ülkelere 2018-2020 ortalaması olan 20 milyar dolar düzeyindeki ihracatımızın, 4 katına yükseltilerek 80 milyar doların üzerine çıkarılması anlamına gelmektedir" dedi. "Ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilimizi dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarmak için harekete geçiyoruz. İhracatımızın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşıyarak yeni ürün ve pazar çeşitliliğine odaklanıyor, böylece rotamızı uzak ülkelere çeviriyoruz" diyen Muş, 18 ülkeyi şöyle sıraladı: "ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Şili, Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam, Güney Afrika, Nijerya ve Avustralya."

    E-TİCARETE DESTEK MÜJDESİ
    Bakan Muş, e-ticaretin en yaygın şekilde kullanıldığı Çin'e e-ihracatı artırmak için çevrim içi mağazalar kuracaklarını belirterek, "Bu bağlamda, yakında açıklayacağımız ve e-ihracatımızı artırmaya yönelik güçlü bir destek paketinin de müjdesini vermek istiyorum" dedi.



    D'S DAMAT'TAN İNDİRİM İMKANI
    Bayrama özel kombinler D'S damat'ta tamamlanıyor. Bayramda şıklığıyla göz doldurmak isteyenler için D'S damat; kolay ütü gömleklerden ipli esnek pantolonlara, rengarenk polo pike tişörtlerden tiril tiril desenli pamuk gömleklere kadar bir yaz gardırobunun tüm ihtiyaçlarını farklı kalıplarla müşterilerine sunuyor. D'S damat 2022 İlkbahar/Yaz sezonu ve 2022-23 Sonbahar/Kış sezonu ürünlerinde mevcut satış fiyatlarında geçerli olacak her 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenleri D'S damat; mağazalarına, 7/24 hizmet veren online mağazasına ve mobil App uygulamasına davet ediyor.



    MERDİVEN ALTINA DİKKAT!
    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bayramla birlikte merdiven altı üreticilerinin iş başı yaptığını belirtti. Palandöken, "Vatandaşlarımız merdiven altına yönelip sağlıklarından olmamalı. Özellikle gıda ürünleri başta olmak üzere konfeksiyondan ayakkabıya, temizlik ürünlerinden kozmetik sektörüne kadar birçok ürünün taklitleri arttı" diye konuştu.



        SON DAKİKACILARA UYARI
        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Otellerde şu an doluluk yüzde 80-90 civarında. Üst segment otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı" dedi. Rezervasyonların son dakikaya bırakılmamasını tavsiye eden Girgin, "Bayrama az bir süre kaldı, tatilciler yer bulamayabilir" diye konuştu. TAV Milas- Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da bayram boyunca geliş-gidiş toplam 60 iç hat, 80 dış hat uçuş beklediklerini açıkladı.

        KİRACILARA ALTIN TAVSİYE
        Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kiracılara, 'mülk sahibi ile sözleşme imzalarken dikkat etmeleri gereken hususlar' konusunda uyarılarda bulundu. Kiraz, 6 hususa dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:
        ✔ Kiracı yazılı kira sözleşmesi yapmalı.
        ✔ Kiracı, kira sözleşmesiyle birlikte meskenin DASK poliçesini mutlaka almalı.
        ✔ Taşınmaza ilişkin elektrik, su ve doğalgaz gibi tüm genel abonelik hizmetleri kiracı üzerinden yapılmalı.
        ✔ Kiracı asla boş tahliye taahhüdü düzenlememeli. Eğer böyle bir şey düzenlenecekse tahliye tarihi net olmalı.
        ✔ Kiracı, kira bedeli ve kullanım kaynaklı vergiler dışında hiçbir verginin ve yan giderlerin kendisine ödetilmesini kabul etmemeli.
        ✔ Kira sözleşmesine 'taşınmazın mülkünden kaynaklı yatırım bütçesinin tüm kalemlerinin mal sahibince ödenmesi' hususu eklenmeli.

        FAHİŞ FİYATLI BİLETE PARA CEZASI
        Ulaştırma Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını ve fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini duyurdu. Açıklamada, "Tatil süresince ve sonrasında gerek bakanlığımız gerekse kolluk kuvvetleri tarafından ücret tarifelerine ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra; otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimi yapılacak" denildi.


        KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK 3 MİLYONU GEÇECEK
        Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı için 3 milyondan fazla küçükbaş kurbanlığın satılmasını beklediklerini söyledi. Kurbanlık satışlarının normal seviyede seyrettiğini belirten Çelik, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını anımsattı. Çelik, kurbanlık hayvanını geri götürmek isteyen yetiştiricilere nakliye ücreti konusunda yardım edileceğini de sözlerine ekledi.

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        Haberler Ekonomi Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi ile 18 ülkenin ithalatında Türkiye'nin hedefini açıkladı
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