Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi ile 18 ülkenin ithalatında Türkiye'nin hedefini açıkladı





SON DAKİKACILARA UYARI

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi hareketlilik arttı. Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Otellerde şu an doluluk yüzde 80-90 civarında. Üst segment otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı" dedi. Rezervasyonların son dakikaya bırakılmamasını tavsiye eden Girgin, "Bayrama az bir süre kaldı, tatilciler yer bulamayabilir" diye konuştu. TAV Milas- Bodrum Havalimanı Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da bayram boyunca geliş-gidiş toplam 60 iç hat, 80 dış hat uçuş beklediklerini açıkladı.



KİRACILARA ALTIN TAVSİYE

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kiracılara, 'mülk sahibi ile sözleşme imzalarken dikkat etmeleri gereken hususlar' konusunda uyarılarda bulundu. Kiraz, 6 hususa dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

✔ Kiracı yazılı kira sözleşmesi yapmalı.

✔ Kiracı, kira sözleşmesiyle birlikte meskenin DASK poliçesini mutlaka almalı.

✔ Taşınmaza ilişkin elektrik, su ve doğalgaz gibi tüm genel abonelik hizmetleri kiracı üzerinden yapılmalı.

✔ Kiracı asla boş tahliye taahhüdü düzenlememeli. Eğer böyle bir şey düzenlenecekse tahliye tarihi net olmalı.

✔ Kiracı, kira bedeli ve kullanım kaynaklı vergiler dışında hiçbir verginin ve yan giderlerin kendisine ödetilmesini kabul etmemeli.

✔ Kira sözleşmesine 'taşınmazın mülkünden kaynaklı yatırım bütçesinin tüm kalemlerinin mal sahibince ödenmesi' hususu eklenmeli.



FAHİŞ FİYATLI BİLETE PARA CEZASI

Ulaştırma Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde otobüs firmalarına yönelik denetimlerin artırıldığını ve fahiş fiyattan bilet sattığı tespit edilen firmalara idari para cezası kesileceğini duyurdu. Açıklamada, "Tatil süresince ve sonrasında gerek bakanlığımız gerekse kolluk kuvvetleri tarafından ücret tarifelerine ve fahiş fiyat uygulayanlara yönelik denetimler gerçekleştirilecek. Denetimlerde fahiş bilet fiyatının yanı sıra; otobüslerin korsan taşımacılık yapıp yapmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve bilet denetimi yapılacak" denildi.





KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK 3 MİLYONU GEÇECEK

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Bayramı için 3 milyondan fazla küçükbaş kurbanlığın satılmasını beklediklerini söyledi. Kurbanlık satışlarının normal seviyede seyrettiğini belirten Çelik, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını anımsattı. Çelik, kurbanlık hayvanını geri götürmek isteyen yetiştiricilere nakliye ücreti konusunda yardım edileceğini de sözlerine ekledi.

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