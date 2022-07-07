Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi ile 18 ülkenin ithalatında Türkiye'nin hedefini açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Uzak Ülkeler Stratejisi ile dünya ekonomisinin yarısından fazlasını teşkil eden 18 ülkenin ithalatında Türkiye'nin payını, ilk aşamada, dünya ihracatındaki ortalama payı olan yüzde 1'e yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, "Bu hedef, anılan ülkelere 2018-2020 ortalaması olan 20 milyar dolar düzeyindeki ihracatımızın, 4 katına yükseltilerek 80 milyar doların üzerine çıkarılması anlamına gelmektedir" dedi. "Ortalama 3 bin 65 kilometre olan ihracat menzilimizi dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarmak için harekete geçiyoruz. İhracatımızın geleneksel ürün-pazar yapısını bir ileri aşamaya taşıyarak yeni ürün ve pazar çeşitliliğine odaklanıyor, böylece rotamızı uzak ülkelere çeviriyoruz" diyen Muş, 18 ülkeyi şöyle sıraladı: "ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Şili, Çin, Japonya, Güney Kore, Pakistan, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Vietnam, Güney Afrika, Nijerya ve Avustralya."
E-TİCARETE DESTEK MÜJDESİ
Bakan Muş, e-ticaretin en yaygın şekilde kullanıldığı Çin'e e-ihracatı artırmak için çevrim içi mağazalar kuracaklarını belirterek, "Bu bağlamda, yakında açıklayacağımız ve e-ihracatımızı artırmaya yönelik güçlü bir destek paketinin de müjdesini vermek istiyorum" dedi.
D'S DAMAT'TAN İNDİRİM İMKANI
Bayrama özel kombinler D'S damat'ta tamamlanıyor. Bayramda şıklığıyla göz doldurmak isteyenler için D'S damat; kolay ütü gömleklerden ipli esnek pantolonlara, rengarenk polo pike tişörtlerden tiril tiril desenli pamuk gömleklere kadar bir yaz gardırobunun tüm ihtiyaçlarını farklı kalıplarla müşterilerine sunuyor. D'S damat 2022 İlkbahar/Yaz sezonu ve 2022-23 Sonbahar/Kış sezonu ürünlerinde mevcut satış fiyatlarında geçerli olacak her 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişe 500 lira indirim uygulanacak. Kampanyadan yararlanmak isteyenleri D'S damat; mağazalarına, 7/24 hizmet veren online mağazasına ve mobil App uygulamasına davet ediyor.
MERDİVEN ALTINA DİKKAT!
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, bayramla birlikte merdiven altı üreticilerinin iş başı yaptığını belirtti. Palandöken, "Vatandaşlarımız merdiven altına yönelip sağlıklarından olmamalı. Özellikle gıda ürünleri başta olmak üzere konfeksiyondan ayakkabıya, temizlik ürünlerinden kozmetik sektörüne kadar birçok ürünün taklitleri arttı" diye konuştu.