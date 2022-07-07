Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? Memur maaşı AYIN KAÇINDA yatar? Kurban Bayramı öncesi...

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur enflasyon farkının ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? Memur maaşı enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaşı AYIN KAÇINDA yatar? İşte bayram öncesi ödemelerini alacak olanlar...
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayı zamlı memur maaşlarının 8 Temmuz tarihinde hesaplara yatacağını müjdeledi.
MEMUR MAAŞI ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
5 aylık enflasyon verisi (Ocak-Mayıs enflasyonu) yüzde 35.64 olarak gerçekleşti. Memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e çıktı. Haziran enflasyonunun da açıklanmasıyla zam oranı kesinleşecek.
Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanmadan önce, AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçları yayınlandı.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,44 artmasını bekliyor.
6 AYLIK ORAN YÜZDE 41,66 OLDU
AA Finans'ın anket sonucuna göre 6 aylık enflasyon toplamı yüzde 41,66 olacak. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 41,66 oranında zam oluştu.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor.
Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Yani memur ve memur emeklileri için 6 aylık süreçte yüzde 41,16 oranında zam oranı oluşmuş oldu.
KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama
Güncel maaş: 2500 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3541 TL
Güncel maaş: 2600 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3683 TL
Güncel maaş: 2700 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3824 TL
Güncel maaş: 2800 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3966 TL
Güncel maaş: 2900 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4108 TL
Güncel maaş: 3000 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4249 TL
Güncel maaş: 3100 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4391 TL
Güncel maaş: 3200 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4533 TL
Güncel maaş: 3300 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4674 TL
Güncel maaş: 3400 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4816 TL
Güncel maaş: 3500 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4958 TL
Güncel maaş: 3600 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5099 TL
Güncel maaş: 3700 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5241 TL
Güncel maaş: 3800 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5383 TL
Güncel maaş: 3900 TL
6 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5524 TL