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    • Ekonomi
    • 01.07.2022 23:39
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    • 02.07.2022 00:01
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    Emekliye en düşük 3500 TL! Ek gösterge düzenlemesi yasalaştı: Memur aylıkları ve ikramiyeleri arttı, öğrenci affı...

    Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affını da içeren "torba" kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasayla en düşük emekli maaşı 3500 TL oldu. Söz konusu düzenlemeyle tüm memurların ek göstergesine 600 puan eklendi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3 bin 600'e çıkartıldı.

    Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme

    Emekli aylıklarından, memurların ek göstergesine, öğrenci affından elektrikli araçların ötv indirimine... Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı.

    Düzenlemeyle kamu kurumlarında çalışan tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek.



    Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri ise 3 bin 600'e çıkartılacak. Böylece memurların hem aylıkları hem de emekli ikramiyeleri artacak.



    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 LİRA OLACAK
    5 milyon 300 bin memur ve memur emeklisinin yararlanacağı uygulama Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Yasayla en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak.

    3 bin 600 ek göstergenin altında emekli aylığı bağlanan polis, bekçi, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara ilave 1200 lira ödeme yapılacak.



        Çeşitli sebeplerle üniversite öğrenimi yarım kalan yüz binlerce öğrenciye üniversiteye dönüş yolu açıldı.

        Terör suçundan hüküm giyenlerle, terör örgütleri ile iltisaklı olanlar af dışında bırakıldı.



        TOGG İÇİN ÖTV DÜZENLEMESİ
        Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin rekabet gücünü artırmak için de düzenleme yapıldı.

        Motor gücü 160 kilovattan az, ÖTV matrahı 700 bin lirayı geçmeyen elektrikli otomobillerin ÖTV oranı yüzde 10'a düşürüldü.

        Bu düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte, Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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