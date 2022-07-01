Emekliye en düşük 3500 TL! Ek gösterge düzenlemesi yasalaştı: Memur aylıkları ve ikramiyeleri arttı, öğrenci affı...

Emekli aylıklarından, memurların ek göstergesine, öğrenci affından elektrikli araçların ötv indirimine... Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı.
Düzenlemeyle kamu kurumlarında çalışan tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek.
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri ise 3 bin 600'e çıkartılacak. Böylece memurların hem aylıkları hem de emekli ikramiyeleri artacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3 BİN 500 LİRA OLACAK
5 milyon 300 bin memur ve memur emeklisinin yararlanacağı uygulama Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Yasayla en düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira olacak.
3 bin 600 ek göstergenin altında emekli aylığı bağlanan polis, bekçi, subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlara ilave 1200 lira ödeme yapılacak.