ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022? Zamlı asgari ücret ne zaman verilmeye başlanacak? Yeni asgari ücreti ne zaman alacağız? Bu ay...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletim, asgari ücret tespit komisyonumuzun kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken koronavirüs salgını, Rusya Ukrayna savaşının bozduğu küresel keonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik.

Bizim gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişiklik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Asıl dikkatimiz ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarına verdik.

Önceliğimiz insanlarımızın işlerinin, huzurlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasarrufundan kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasıyla yapıyoruz. Hamd olsun terörle mücadelede iyi bir seviyeye geldik.

Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyada pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır.