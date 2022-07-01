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    • Ekonomi
    • 01.07.2022 18:43
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    • 01.07.2022 18:46
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    ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022? Zamlı asgari ücret ne zaman verilmeye başlanacak? Yeni asgari ücreti ne zaman alacağız? Bu ay...

    Asgari ücrete 2. tarihi zam yapıldı. Yeni asgari ücret yüzde 30 zamlandı. Buna göre vatandaşlar net 5.500 TL asgari ücret alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika asgari ücret açıklaması sonrası ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022? Zamlı asgari ücret ne zaman verilmeye başlanacak? Yeni asgari ücreti ne zaman alacağız? soruları araştırılmaya başlandı. Peki bu ay zamlı asgari ücret verilecek mi? Temmuz ayında...

    ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022?

    ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022? Zamlı asgari ücret ne zaman verilmeye başlanacak? Yeni asgari ücreti ne zaman alacağız? soruları sıklıkla araştırılıyor. Son dakika asgari ücrete zam geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Asgari ücret yüzde 30'luk artışla 5.500 TL oldu. Vatandaşlar şimdi yeni zamlı maaşları ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte detaylar...

    ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022?

    Asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını Temmuz ayı itibarıyla alabilecekler.

    Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi.

    RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

    Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu. Bu düzenlemeyle, zammın Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi sağlandı.

    YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücret rakamını Dolmabahçe Ofisi'nde açıkladı. Yeni asgari ücret 5500 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMALAR

        Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletim, asgari ücret tespit komisyonumuzun kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

        Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Bu programı başarıyla yürütürken koronavirüs salgını, Rusya Ukrayna savaşının bozduğu küresel keonomik dengeler sebebiyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik.

        Bizim gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişiklik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Asıl dikkatimiz ve önceliğimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarına verdik.

        Önceliğimiz insanlarımızın işlerinin, huzurlarının korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Bunu da bir yandan ülkemizi terör örgütlerinin tasarrufundan kurtararak diğer yandan da yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme esasıyla yapıyoruz. Hamd olsun terörle mücadelede iyi bir seviyeye geldik.

        Salgın döneminde bu yaklaşımın faydalarını kendimizi dünyada pozitif yönde ayrıştırarak gördük. Küresel üretim ve tedarik zincirlerinin çöktüğü bir dönemde Türkiye kendi ihtiyacını karşılayan ihracatıyla elindeki imkanları herkesle paylaşan bir ülke olarak öne çıkmıştır.

        Tüm bunları yaparken vatandaşlarımızın günlük hayatlarında fahiş fiyat artışları ve enflasyonu asla görmezden gelmedik. Çalışanlarımız başta olmak üzere her bir insanımızın refah kaybını telafi edecek tedbiri devreye aldık. Her alanda üretimi destekleyerek çarkların durmasına müsaade etmedik.

        İstihdamın 30.5 milyona yaklaşması ihracatın 250 milyar dolar eşiğine gelmesi çabalarımızın ürünüdür. Sosyal destek programlarımızın kapsamını genişleterek hiç kimseyi yalnız çaresiz bırakmadık.

        Tüm dezavantajlı kesimin üzerinde titriyor hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. Bir diğer tedbirimiz çalışanlarımızı hayat pahalılığı karşısında daha güçlü desteklemektedir. Yıl başında hem asgari ücret, hem memur hem de emekli maaşlarında ciddi artış yaptık.

        Asgari ücreti yükseltirken yapılan artışın yükünü işveren üstüne yıkmadık. Devlet olarak ciddi fedakarlıkta bulunarak asgari ücret yanında tüm maaşların asgari ücret kadar kısmından alınan vergiden vazgeçtik."
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        İşte yeni asgari ücretle artan ödemeler!
        Haberler Ekonomi ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022? Zamlı asgari ücret ne zaman verilmeye başlanacak? Yeni asgari ücreti ne zaman alacağız? Bu ay...
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