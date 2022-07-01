ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022? Zamlı asgari ücret ne zaman verilmeye başlanacak? Yeni asgari ücreti ne zaman alacağız? Bu ay...

ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022? Zamlı asgari ücret ne zaman verilmeye başlanacak? Yeni asgari ücreti ne zaman alacağız? soruları sıklıkla araştırılıyor. Son dakika asgari ücrete zam geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Ofisi'nde yeni asgari ücret tutarını açıkladı. Asgari ücret yüzde 30'luk artışla 5.500 TL oldu. Vatandaşlar şimdi yeni zamlı maaşları ne zaman alacaklarını merak ediyor. İşte detaylar...
ZAMLI MAAŞ HANGİ AY ALINIR 2022?
Asgari ücretli çalışanlar zamlı maaşlarını Temmuz ayı itibarıyla alabilecekler.
Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi.
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Asgari Ücret Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi "Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer" şeklinde değiştirildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aldığı zam kararı, mevzuat gereği Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyordu. Bu düzenlemeyle, zammın Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girmesi sağlandı.
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücret rakamını Dolmabahçe Ofisi'nde açıkladı. Yeni asgari ücret 5500 TL oldu. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı.