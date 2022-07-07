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    • Ekonomi
    • 07.07.2022 16:00
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    • 07.07.2022 16:03
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    Rus havayolu devi Aeroflot'tan Türkiye kararı! 15 Temmuz'da başlıyor

    Rusya'nın en önemli havayolu firması olan Aeroflot, uzun bir aradan sonra Dalaman ve Bodrum'a olan seferlerine yeniden başlıyor. İlk sefer tarihi 15 Temmuz olarak açıklanırken, uçuşlarda Airbus A320 modelinin kullanılacağı belirtildi.

    Rus devinden Türkiye kararı! 15 Temmuz’da başlıyor

    Uzun süredir Batı yaptırımları yüzünden uçak temininde zorluklar yaşayan ve pek çok destinasyona seferlerini durduran Rusya Fedarasyonu'nun bayrak taşıyıcı ve en büyük hava yolu şirketi Aeroflot, temmuz ortasından itibaren Airbus A320 uçaklarla Bodrum ve Dalaman uçuşlarına yeniden başlıyor.

    SEFERLER 15 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
    Rus basınına yansıyan haberlere göre, Dalaman'a seferler 17 Temmuz'dan itibaren pazartesi, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'dan itibaren Bodrum'a da her gün direkt sefer yaplıacak.



    Aeroflot'un bu hatlarda 180 koltuk kapasiteli modern Airbus A320 uçaklarını kullanacağı belirtildi.

        Son dönemde Rusya-Türkiye uçuşlarında fiyatlar rekor düzeye çıkarken, pek çok koltuğu tur acentalarının blok halinde satın alması nedeniyle bilet bulmakta da zorluk yaşanıyor.

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        Haberler Ekonomi Rus havayolu devi Aeroflot'tan Türkiye kararı! 15 Temmuz'da başlıyor
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