Rus havayolu devi Aeroflot'tan Türkiye kararı! 15 Temmuz'da başlıyor

SEFERLER 15 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Dalaman'a seferler 17 Temmuz'dan itibaren pazartesi, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada üç kez gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'dan itibaren Bodrum'a da her gün direkt sefer yaplıacak.