İstihdamını koruyana asgari ücret desteği! İşverenlere yıl sonuna kadar işçi başına aylık...





ŞARTLARI BELİRLENDİ

2021'in aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 179 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2022'de cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2022 yılı içinde ilk defa bu kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 2022 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için günlük 3,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Toplu sözleşmeye dahil (sendikalı) işyerlerinde ise günlük kazanç sınırı 358 lira olarak hesaplanacak. İşyerlerinin 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında çalışan sayısında geçen yılın aynı ayına göre azalma olması halinde, azalan aylar için 100 liralık işveren desteğinden yararlanılamayacak. Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları/dönemi için kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerine sağlanan destek, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak