Zamlı memur maaşları bugün yattı mı? Memur emeklisi maaş farkları bugün mü yattı? 15 günlük maaş farkı ne zaman ödenecek?

Memur maaş farklarının ödeneceği tarih hakkında araştırmalar artış gösterirken gözler yapılacak araştırmaya çevrildi. Yüz binlerce memurlar konu hakkında yaşanan son gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Peki, Zamlı memur maaşları 8 Temmuz'da mı yatacak? Memur emeklisi maaş farkları bugün mü yatacak?
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Zamlı memur maaşları 8 Temmuz Cuma günü hesaplara yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirilen son Kabine Toplantısının ardından zamlı memur maaşlarının bayram öncesinde hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Memur emeklileri maaş farklarını ne zaman alacak sorusu henüz netlik kazanmadı. Memur emeklileri maaşlarını 1 ile 5 Temmuz tarihleri arasında alabiliyordu. Ödeme tarihi 1-5 Temmuz tarihleri arasındaydı. Memur emeklilerinin maaş farklarını ne zaman alacağının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Ödeme tarihinin netleştirilmesi bekleniyor.