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    • Ekonomi
    • 06.07.2022 18:04
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    • 06.07.2022 18:04
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    25 Nisan'dan bu yana bir ilk! Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

    Petrol fiyatları,düşüş göstermeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına indi. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    25 Nisan’dan bu yana bir ilk! Brent petrol...

    Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla yüzde 2,71 azalarak 99,98 dolardan işlem görüyor.

    Brent petrol varil fiyatının 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına düşmesi dikkati çekti.

    Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu.

    Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.



    Merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırırken, resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri beraberinde getiriyor.
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