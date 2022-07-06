25 Nisan'dan bu yana bir ilk! Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına indi

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 3,44 düşüşle 96,06 dolardan alıcı buldu.



Dün Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı, 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına inmişti.