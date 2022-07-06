Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!





MEMURA YENİ GÖSTERGE: 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktı. Uygulama Ocak 2023'te başlayacak. Öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge alacak.