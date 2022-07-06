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    Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!

    Milyonları yakından ilgilendiren ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren torba kanununa göre, öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek.

    Torba dolusu müjde

    Ek gösterge ile öğrenci affı düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin torba kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.



    MEMURA YENİ GÖSTERGE: 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktı. Uygulama Ocak 2023'te başlayacak. Öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge alacak.



    POLİSE EK ÖDEME: Emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis memuru ve polis memurlarından, lise ve dengi öğrenime sahip olup, makam tazminatı ödenmesine hak kazanamayanlara her ay bin 200 lira ödeme yapılacak.



        EN DÜŞÜK 3 BİN 500: 2 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıktı. Zam bu ayki emekli maaşlarına yansıtılacak.



        ÖĞRENCİ AFFI: Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ya da kayıt yaptıramamış öğrencilere geriye dönük süre sınırlaması olmadan af getirildi.



        KAÇAK GEÇİŞLERE YÜZDE 75 İNDİRİM: Devlet ve özel sektör kontrolündeki otoyollardan kaçak geçişlere verilen cezalar ile ilgili hükümler değiştirildi.



            RUHSATSIZ EVE ELEKTRİK VE SU: 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma koşulu kaldırıldı.



            YERLİ OTOMOBİLE DESTEK: Sadece elektrik motorlu taşıtların ÖTV'si; motor gücü 160 KW'yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayanlar için yüzde 10 olarak uygulanacak.



            İŞVERENE 100 LİRA DESTEK: Asgari ücrette devletin 100 liralık desteğine ilişkin düzenleme de yasaya eklendi.
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                Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiren düzenlemeler içeren ekonomiye ilişkin torba kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!
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