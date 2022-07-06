Resmi Gazete’de yayımlandı! Elektrikli araçlar için ÖTV düzenlemesi! Fiyatı 300 binden fazla düşen araçlar var

Zoe haricinde premium otomobil üreticilerinden BMW'nin iX3, iX, i4 gibi elektrikli otomobilleri de vergi oranlarını en yüksek dilim olan yüzde 60'ta tutmaya devam edecek.

Benzer durum diğer premium otomobil markaları için de geçerli. Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz'in EQA, EQB, EQC, EQE ve EQS modelleri gibi premium elektrikli otomobiller, bu değişiklikten çok fazla etkilenmeyecek.

Fiyatı 300 binden fazla düşen araçlar var

Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişikliğinden en çok etkilenen otomobiller arasında yer alıyor.

Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak.

Elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatı ise 895 bin TL'den 787 bin TL'ye kadar düşecek. Bunun dışında, fiyatı düşen diğer elektrikli araçlar şu şekilde: