Kalyon Holding Başkanı Cemal Kalyoncu'nun eşliğinde Karapınar GES’i ziyaret eden Alok Sharma tesise hayran kaldı

Kalyon Enerji'nin Konya'da kurduğu Karapınar GES, Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali olmakla birlikte, işletmeye alınmış olan 900 MW panel kurulu gücü ile Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali unvanına da sahip oldu. Karapınar GES'in 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansmanının imza töreni geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Dün 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Alok Sharma, Karapınar GES'i ziyaret etti. Sharma'ya Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu eşlik etti. Sharma, "Bu tesis hem temiz enerjinin geleceğinin hem de Birleşik Krallık'ın 217 milyon sterlin ile ülke dışında bir güneş enerjisi projesine sağladığı en büyük finansman garantisinin sembolü niteliğindedir" dedi. Cemal Kalyoncu da İngiliz Hükümeti'nin bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda en büyük proje finansmanını Kalyon Karapınar GES'e sağlamasının, salgın sebebiyle küresel düzeyde piyasaların zorlandığı bir süreçte bile Türkiye'ye ve Kalyon Holding'in sürdürülebilir finansal yapısına duyulan güvene işaret ettiğini belirtti.



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