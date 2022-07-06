Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.07.2022 09:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.07.2022 09:52
    ABONE OL

    Benzine motorine indirim var mı, ne zaman? 7 Temmuz 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

    Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son gelişmeler araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Brent petrolün varili bugün uluslararası piyasalarda 104,45 dolardan işlem görüyor. Öte yandan dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. Petrol piyasalarındaki sert düşüş benzine ve motorine indirim beklentisi oluşturdu. Peki, 7 Temmuz binzin ve motorine indirim var mı? 1 LT benzin motorin LPG kaç TL oldu? İşte tüm merak edilenler!

    Benzine motorine indirim var mı, ne zaman?

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkıdna aramalar hız kazandı. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir nedeniyle güncel benzin ve motorin fiyatları merak ediliyor. Peki, Benzine motorine indirim var mı, ne zaman? 7 Temmuz 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

    MOTORİNE PEŞ PEŞE İKİ İNDİRİM YAPILMIŞTI!

    28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.

    SON OLARAK BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM UYGULANMIŞTI!

    2 gece üst üste uygulanan benzin fiyatları indirim haberinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber de 2 Temmuz itibariyle geldi.

    2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 13 kuruş, LPG fiyatlarına ise 1 lira 75 kuruş indirim yapıldı.

    PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!

    Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.

        BENZİNE ZAM İPTAL EDİLDİ!

        Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 6 Temmuz Çarşamba günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 95 kuruş zam gelmesi bekleniyordu. Edinilen son bilgiye göre, bu zam iptal edildi.

        PETROL ÇAKILDI! AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM BEKLENTİSİ OLUŞTU!

        Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin güçlenmesiyle talebin azalacağına yönelik endişelerle düşeş geçti. Ham petrol fiyatı 11 Mayıs gününden itibaren ilk kez 100 doların altına düştü.

        BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM YAPILACAK MI?

        Petrol piyasalarındaki sert düşüş benzine indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağına dair henüz net bir açıklama bulunmuyor.

        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ TEMMUZ 2022

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 25,17 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,65 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,49 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 25,16 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,63 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,72 TL

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı 25,32 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 26,79 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı 10,74 TL

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı 25,28 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 26,74 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı 10,43 TL
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adana’da yeni petrol keşfi: 4 saha daha var!
        Haberler Ekonomi Benzine motorine indirim var mı, ne zaman? 7 Temmuz 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!
            SON DAKİKA