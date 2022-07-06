Benzine motorine indirim var mı, ne zaman? 7 Temmuz 1 LT benzin ve mazot kaç TL oldu? BP, Opet, Shell güncel akaryakıt fiyatları!

SON OLARAK BENZİN VE LPG'YE İNDİRİM UYGULANMIŞTI!

2 gece üst üste uygulanan benzin fiyatları indirim haberinin ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber de 2 Temmuz itibariyle geldi.

2 Temmuz Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 13 kuruş, LPG fiyatlarına ise 1 lira 75 kuruş indirim yapıldı.

PETROLDE DÜŞÜŞ YÜZDE 5'İ AŞTI!

Dünya genelinde görülen yükselen enflasyon ve resesyon endişeleri küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,80 seviyelerine gerilerken ons altın ve borsalarda yüzde 3'e varan düşüşler var. Dolar endeksi ise 106 puanı aşarak 20 yılın zirvesine çıktı. Enerji belirsizliği yaşayan Avrupa'da, Norveç'te gaz endüstri çalışanlarının grevinin de etkisiyle Euro/dolar çaprazı 1,02'li seviyelere indi. Resesyon endişelerin enerjiye olan talebi düşüreceği beklentisiyle petrolde günlük düşüş yüzde 5'i aştı.