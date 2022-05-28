Enerjide yeni dönem! Güneş paneline hücum var

Ata, "Sanayiciler ve hane halkları kendi enerjisini üretmek için çok önemi bir iştaha sahip. Türkiye'de bugün 8.000 megavatta güneş paneli üretme kapasitesi var ama piyasada panel sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik fiyatlarının artması sonucunda gerçekten güneş paneline bir hücum var. Çin'de güneş hücresi bulunamıyor" dedi. Kamu politikalarının yenilenebilir enerjinin itici gücü olduğunu aktaran Ata, yenilenebilir enerji yatırımlarının devreye girmemesi halinde cari açıkta başka bir balona doğru gidileceğini söyledi. Ata, "2030 yılına kadar 140 milyar dolarlık yatırımın yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.