Kiler Holding borsa kodu ne? Kiler Holding borsada ne zaman işlem görecek? Kiler Hisse halka arz sonuçları açıklandı mı?

Halka arzda toplam 45 bin 375 yatırımcıdan, 97 milyon 500 bin adet nominal değerli paylar için toplam arzın 1,2 katına tekabül eden 120 milyon 795 bin 917 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep geldi. Halka arz edilen 97 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3 maddesi kapsamında yapılan değişiklikle Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatı yüzde 10'dan yüze 26,1'e çıkarılırken Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisatı da yüzde 90'dan yüzde 73,9'a düşürüldü.