Temmuz 2022 zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri, memur, emekli memur zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman yatacak?

Bilindiği üzere Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş güdümlü 6 aylık enflasyon oranları belli oluyor. Yılın ikinci yarısı için geçerli olacak Temmuz zammı, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranı TÜFE açıklaması sonrası kesinleşiyor. Maaş zamlarını alan emekli ve memurlar hangi tarihte zam farklarını alacaklarını merak etmeye başladı. Peki, Temmuz zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri, memur, emekli memur zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar!
EMEKLİ - MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın ve emekçilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." dedi.
Ayrıca asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 lira ücret artışı yansımış olacak.