Memur maaş zammının açıklanmasının ardından gözler memur aile yardımına çevriliyor. Memur aile çocuk yardımı ne kadar sorusuna yanıt aranıyordu. Yılın ilk 6 aylık enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur aile yardımı ne kadar sorusu yanıt bulunuyor. Peki; memur aile, eş, 0-6 yaş çocuk yardımı ne kadar oldu? Evli olan devlet memurlarına aile yardımı ödeneği veriliyor. Bu yardım çocuk sayısına göre de değişiklik gösterebiliyor. Peki; memur aile yardımı ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
AİLE ÇOCUK YARDIMI NE KADAR OLDU 2022?
Memur aile yardımı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.
MEMUR AİLE YARDIMINI KİM ALABİLİR?
1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,
2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,
3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,
4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.