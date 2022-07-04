4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri, memur, emekli memur zamlı enflasyon maaş farkları yattı mı?

Milyonlarca emekliyi ve memuru yakından ilgilendiren 2022 zam oranları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında netlik kazanıyor. Zam oranlarını öğrenmek isteyen emekli ve memurlar şimdilerde emekli ve memur maaş farklarının ne ne zaman hesaplara yatacağını incelemeye başladı. İşte emekli ve memur maaşlarına dair bütün bilgiler haberimizde...
EMEKLİ - MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın ve emekçilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." dedi.
Ayrıca asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 lira ücret artışı yansımış olacak.