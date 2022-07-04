4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri, memur, emekli memur zamlı enflasyon maaş farkları yattı mı?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.