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    • Ekonomi
    • 05.07.2022 10:42
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    • 05.07.2022 10:42
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    4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri, memur, emekli memur zamlı enflasyon maaş farkları yattı mı?

    Bilindiği üzere Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla eş güdümlü 6 aylık enflasyon oranları belli oluyor. Yılın ikinci yarısı için geçerli olacak Temmuz zammı, TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranı TÜFE açıklaması sonrası kesinleşiyor. Maaş zamlarını alan emekli ve memurlar hangi tarihte zam farklarını alacaklarını merak etmeye başladı. Peki, Temmuz zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak? 4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri, memur, emekli memur zamlı enflasyon maaş farkları ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Temmuz zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak?

    Milyonlarca emekliyi ve memuru yakından ilgilendiren 2022 zam oranları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının sonrasında netlik kazanıyor. Zam oranlarını öğrenmek isteyen emekli ve memurlar şimdilerde emekli ve memur maaş farklarının ne ne zaman hesaplara yatacağını incelemeye başladı. İşte emekli ve memur maaşlarına dair bütün bilgiler haberimizde...

    EMEKLİ - MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kamu çalışanlarımızın ve emekçilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak." dedi.

    Ayrıca asgari ücretin artmasıyla birlikte yılbaşında devreye giren asgari ücret kadar gelirin vergi dışı kalması nedeniyle memur maaşlarına 300 lira ücret artışı yansımış olacak.

        Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapıldı.

        ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Memur maaşları 8 Temmuz'da yatacak.
        SSK Bağkur emeklileri bu ayın 17'sinden sonra zamlı maaşlarını alacak.
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        Haberler Ekonomi 4A 4B 4C SGK Bağkur emeklileri, memur, emekli memur zamlı enflasyon maaş farkları yattı mı?
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