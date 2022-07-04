Temmuz ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı kaç TL oldu?

Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 evde bakım maaşı ne kadar? Temmuz zammı sonrası evde bakım maaşı ne kadar oldu? Yüzbinlerce kişinin her ay düzenli olarak aldığı evde bakım maaşı, Temmuz ayı memur ve emekli maaş zammı sonrası zamlandı. 2022 evde bakım maaşı ne kadar oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki evde bakım maaşı ne kadar oldu? İşte evde bakım maaşı hakkında merak edilen bilgiler!