İşçi emeklisi Temmuz 2022 maaş zammı kaç? 2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? İşçi emeklisi zam oranı HESAPLAMA!

İşçi emeklisine Temmuz maaş zammı kaç? 2022 Temmuz işçi emeklisi ne kadar alacak? Milyonlarca işçi emeklisi Temmuz ayında zamlı maaşlarına kavuşuyor. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,94, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,01 artış gösterdi. Bu verilerine ardından ilk 6 aylık maaş zammı belli oldu. Maaş zamlarının açıklanmasıyla birlikte; işçi emeklisi Temmuz maaş zammı kaç sorusu da yanıt buldu. İşte detaylar!
İŞÇİ EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI KAÇ?
Enflasyon verilerinin açıklanmasının hemen ardından işçi emeklisi zammı belli olacak. Detaylar geldiğinde haberimize eklenecektir...
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon rakamları her ayın 3'ünde açıklanıyor. Bu ay 3 Temmuz, pazar gününe denk geldiği için haziran ayı enflasyon oranları 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. Böylelikle emekli ve memurun zam oranı da belli olacak.