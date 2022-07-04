Doktor, hemşire ve ebe maaşları hakkında aramalar büyük bir hız kazandı. Çeşitli meslek gruplarına Temmuz ayı itibari ile uygulanacak olan maaş zammı oranı için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Haziran ayı enflasyon verisinin ardından doktor, hemşire ve ebe maaş zammı da belli oluyor. Peki, 2022 hemşire, doktor, ebe maaşı TEFE TÜFE enflasyon farkı zammı kaç TL? Temmuz zammı ile emekli doktor, hemşire, ebe maaşları ne kadar oldu?
HEMŞİRE, DOKTOR, EBE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
4 Temmuz'da yani bugün hemşire maaşlarına yapılacak zam netleşecek.
HEMŞİRE-EBE- DOKTOR ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR?
Hemşire maaş farklarının Temmuz ayının sonunda yada Ağustos ayının başında hesaplara yatması bekleniyor.
OCAK 2022'DE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILDI
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.