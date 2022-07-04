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    • Ekonomi
    • 04.07.2022 08:03
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    • 04.07.2022 08:03
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    2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar?

    Engelli maaşları son dakika merak edildi. 2022 Temmuz memur ve emekli zammının açıklanmasıyla beraber yeni engelli aylığı maaşları da bu kapsamda belli oluyor. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TLoldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022 engelli aylığı ne kadar oldu?

    2022 Temmuz memur ve emekli zammının belirlenmesiyle pek çok ödemede yaşanacak artışlar da merak konusu oluyor. Engelli aylığı bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TLoldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte yeni zamlı maaş oranları!

    YENİ ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlenmişti.

    ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır. Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.

    2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarına yapılan başvurular en geç bir ay içinde sonuçlandırılır.

        ENGELLİ MAAŞI - AYLIĞI NE KADARDI?

        2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

        Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.

        Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı.

        YENİ ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 1124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1687 lira, engelli yakını aylığı da 1124 lira olarak belirlendi.
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        Haberler Ekonomi 2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar?
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