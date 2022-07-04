2022 engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2022 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar?

ENGELLİ MAAŞI - AYLIĞI NE KADARDI?

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.

Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi yararlandı.