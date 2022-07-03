TBMM Genel Kurulu torba yasayı kabul etti! Memurdan emekliye, öğrenciden kaçak geçiş yapanlara kadar herkesi ilgilendiriyor

TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen yasa şu değişikleri içeriyor:
3600 GÖSTERGE TAMAM: Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktı. Uygulama ise Ocak 2023'te başlayacak. Düzenleme ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge almış olacak. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da oluşturuldu.
EN DÜŞÜK 3 BİN 500: 2 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıktı. Zam bu ayki emekli maaşlarına yansıtılacak.