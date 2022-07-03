TBMM Genel Kurulu torba yasayı kabul etti! Memurdan emekliye, öğrenciden kaçak geçiş yapanlara kadar herkesi ilgilendiriyor





KAÇAK GEÇİŞLERE YÜZDE 75 İNDİRİM: Devlet ve özel sektör kontrolündeki otoyollardan kaçak geçişlere verilen cezalar ile ilgili hükümler değiştirildi. Yasanın görüşmeleri sırasında bilgi veren Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt "Daha önce tebligat gittiği zaman trafik cezaları gibi erken ödemede yüzde 25 indirim vardı. Burada biz, ilk bir ay içinde öderseniz ceza oranını yüzde 75 gibi ciddi bir oranda indiriyoruz" bilgisini paylaştı. Kaçak geçiş yapanlar ve henüz parasını ödemeyenler de düzenlemeden yararlanabilecek.