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    TBMM Genel Kurulu torba yasayı kabul etti! Memurdan emekliye, öğrenciden kaçak geçiş yapanlara kadar herkesi ilgilendiriyor

    TBMM Genel Kurulu, memurdan emekliye, öğrenciden otoyollardan kaçak geçiş yapanlara kadar toplumun hemen hemen tüm kesimlerini ilgilendiren torba yasayı kabul etti.

    Zübeyde Yalçın
    Torba dolusu müjde tamam

    TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün kabul edilen yasa şu değişikleri içeriyor:



    3600 GÖSTERGE TAMAM: Memurların uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi çıktı. Uygulama ise Ocak 2023'te başlayacak. Düzenleme ile öğretmen, polis ve sağlık çalışanları başta olmak üzere memura 3600 ek gösterge verilecek. Bu uygulama kapsamına girmese de tüm memurlar 600 ek gösterge almış olacak. Kamudaki hiyerarşinin bozulmaması için kademeli bir ek gösterge tablosu da oluşturuldu.



    EN DÜŞÜK 3 BİN 500: 2 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya çıktı. Zam bu ayki emekli maaşlarına yansıtılacak.



        ÖĞRENCİ AFFI: Yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen ya da kayıt yaptıramamış öğrencilere geriye dönük süre sınırlaması olmadan af getirildi. Bu uygulamadan 4 milyona yakın öğrencinin yararlanması bekleniyor.



        KAÇAK GEÇİŞLERE YÜZDE 75 İNDİRİM: Devlet ve özel sektör kontrolündeki otoyollardan kaçak geçişlere verilen cezalar ile ilgili hükümler değiştirildi. Yasanın görüşmeleri sırasında bilgi veren Ulaştırma Bakan Yardımcısı Enver İskurt "Daha önce tebligat gittiği zaman trafik cezaları gibi erken ödemede yüzde 25 indirim vardı. Burada biz, ilk bir ay içinde öderseniz ceza oranını yüzde 75 gibi ciddi bir oranda indiriyoruz" bilgisini paylaştı. Kaçak geçiş yapanlar ve henüz parasını ödemeyenler de düzenlemeden yararlanabilecek.



        RUHSATSIZ EVLERE ELEKTRİK VE SU: 31 Aralık 2021 tarihinden önce yapılmış inşaatlarda, elektrik ve su aboneliği için ruhsat alma ve ruhsata göre yapma koşulu kaldırıldı.



            YERLİ OTOMOBİLE DESTEK: TOGG başta olmak üzere elektrikli araç üretimini desteklemek amacıyla yüzde 10 ÖTV uygulamasına gidilecek.



            İŞVERENE 100 LİRA DESTEK: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücrette devletin 100 liralık desteğine ilişkin düzenleme de önerge ile yasaya eklendi. Bana göre asgari destek 2022 yılı temmuz-aralık döneminde geçerli olacak. Finansman, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

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            Haberler Ekonomi TBMM Genel Kurulu torba yasayı kabul etti! Memurdan emekliye, öğrenciden kaçak geçiş yapanlara kadar herkesi ilgilendiriyor
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