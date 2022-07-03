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    • Ekonomi
    • 03.07.2022 12:45
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    • 03.07.2022 12:45
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    Haziran ayı enflasyon oranı kaç? Haziran 2022 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 4 Temmuz Enflasyona göre emekli memur maaş hesaplama!

    Haziran ayı enflasyon oranları için geri sayım sona eriyor. Yeni ayın ilk haftasında açıklanacak olan enflasyon verileri emekli ve memurları yakından ilgilendiriyor. Bu nedenle gözler rakamların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 enflasyon tahmini belli oldu mu? Haziran ayı enflasyon oranlarının ardından yılın 6. verisi de belli olacak. İşte son dakika gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Haziran ayı enflasyon oranı kaç?

    Haziran ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayının gelmesiyle birlikte bir önceki ayı enflasyon oranları merakla beklenmeye başlandı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar pek çok konuda belirleyici etken olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Haziran 2022 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 4 Temmuz Enflasyona göre emekli memur maaş hesaplama!

    HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

    MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİ

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 57,92 iken, bu anket döneminde yüzde 64,59 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,28 iken, bu anket döneminde yüzde 37,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,54 ve yüzde 22,04 olarak gerçekleşti.

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 30,07 ihtimalle yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 20,31 ihtimalle ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 27,91'inin beklentilerinin yüzde 30,00 - 36,99 aralığında, yüzde 25,58'inin beklentilerinin ise yüzde 37,00 - 43,99 aralığında olduğu gözlendi.

        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2022 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 27,11 ihtimalle yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 23,26 ihtimalle ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 14,00-17,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 18,00 - 21,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin ise yüzde 22,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

        FAİZ BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.

        DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 17,57 TL iken, bu anket döneminde 18,89 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 18,47 TL ve 20,70 TL olarak gerçekleşti.

        GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
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