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    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Sırada EYT ve sözleşmeli var

    Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, şimdi listenin ilk sırasında sözleşmeliler olduğunu EYT ile ilgili de çalıştıklarını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Sırada EYT ve sözleşmeli var

    Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Ondan sonra EYT de var... Ondan sonra tekrar asgari ücret var. Yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili toplu sözleşme metninde karar yer almış ve bu yıl biteceği imza altına alınmıştı.



    ARALIK'TA DEĞİŞİR
    Çalışma Bakanı Bilgin önceki gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücret ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kümülatif olarak bakarsak yüzde 94'e varan bir zam yaptık. oldukça yüksek bir artıştır. Enflasyonist ortamda çalışanları koruyan bir düzenlemedir. Aralık'ta şartlar yeniden değerlendirilecek."



    AKDENİZ'DE SONDAJA DEVAM
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'den konutlara 30 yıl yetecek kadar gaz çıkartacağını, böylece pahalı kontratları iptal edeceklerini söyledi. TBMM'de milletvekilleriyle sohbet eden Bakan Dönmez Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'nin gaz konusunda kendine yeter hale gelmesi, enerji merkezi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda Akdeniz'de sondajlar tekrar başlayacak" dedi.



        AKARYAKITTA İNDİRİM SÜRÜYOR
        Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 29 ve 30 Haziran tarihlerinde motorine üst üste gelen indirimlerin ardından şimdi de benzin ve LPG'nin fiyatı düştü. Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 71 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi. Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye geriledi. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi.



        İŞÇİ VE MEMURA VERGİ AVANTAJI
        Yılbaşında yapılan düzenlemeyle asgari ücret vergi dışı bırakıldı. Yeni asgari ücretin tamamı da (6471 lira) vergi dışında kalacak. Brüt asgari ücrete kadar olan kazançlar da damga vergisinden muaf tutuluyor. Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri yararlanacak. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için yılın kalanında daha az vergi ödenecek. Brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yıl sonuna kadar elde edeceği avantaj yaklaşık 1565 lira olacak. Hazal ATEŞ

        İHRACATTA 6'DA 6 YAPTILAR
        Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 20 artışla 125 milyar 864 milyon dolar, ithalat yüzde 40.6 artışla 177 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 142.5 artışla 51 milyar 367 milyon doları buldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2022'nin ilk 6 ayında en yüksek aylık ihracata ulaştık ve altıda altı yaptık" dedi. 12 aylık ihracatın da 246.2 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, "Cumhurbaşkanımızın 250 milyar dolar hedefine ilerliyoruz" dedi.

        VARLIK BARIŞI'NDA SÜRE 2023'E UZADI
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, 'varlık barışı' uygulamasından yararlanma süresi 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı. Düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara 31 Mart 2023'e kadar bildirilebilecek.


        TEMASSIZ LİMİTİ ARTTI
        Kredi kartı ve banka kartı olanlara yönelik temassız ödeme limiti 500 liradan yüzde 50 artırılarak 750 liraya yükseltildi. Milyonlarca kredi ve banka kartı kullanıcısını ilgilendiren karar bugün uygulamaya geçiyor. Temassız ödemelerde limitler artırıldı. Daha önce 500 lira ile sınırlandırılan temassız ödeme limiti yüzde 50 artışla 750 liraya yükseltildi. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 750 liralık temassız ödeme sistemi aktif hale gelmiş oldu.

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        Haberler Ekonomi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Sırada EYT ve sözleşmeli var
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