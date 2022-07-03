Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Sırada EYT ve sözleşmeli var





İŞÇİ VE MEMURA VERGİ AVANTAJI

Yılbaşında yapılan düzenlemeyle asgari ücret vergi dışı bırakıldı. Yeni asgari ücretin tamamı da (6471 lira) vergi dışında kalacak. Brüt asgari ücrete kadar olan kazançlar da damga vergisinden muaf tutuluyor. Asgari ücretin vergi dışı olması sadece brüt ücretle çalışanlara avantaj sağlayacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri yararlanacak. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için yılın kalanında daha az vergi ödenecek. Brüt ücretle çalışan memur ve işçilerin yıl sonuna kadar elde edeceği avantaj yaklaşık 1565 lira olacak. Hazal ATEŞ



İHRACATTA 6'DA 6 YAPTILAR

Ocak-Haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 20 artışla 125 milyar 864 milyon dolar, ithalat yüzde 40.6 artışla 177 milyar 230 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 142.5 artışla 51 milyar 367 milyon doları buldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "2022'nin ilk 6 ayında en yüksek aylık ihracata ulaştık ve altıda altı yaptık" dedi. 12 aylık ihracatın da 246.2 milyar dolara ulaştığını belirten Muş, "Cumhurbaşkanımızın 250 milyar dolar hedefine ilerliyoruz" dedi.



VARLIK BARIŞI'NDA SÜRE 2023'E UZADI

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen önergeyle, 'varlık barışı' uygulamasından yararlanma süresi 31 Mart 2023'e kadar uzatıldı. Düzenlemeye göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara 31 Mart 2023'e kadar bildirilebilecek.



TEMASSIZ LİMİTİ ARTTI

Kredi kartı ve banka kartı olanlara yönelik temassız ödeme limiti 500 liradan yüzde 50 artırılarak 750 liraya yükseltildi. Milyonlarca kredi ve banka kartı kullanıcısını ilgilendiren karar bugün uygulamaya geçiyor. Temassız ödemelerde limitler artırıldı. Daha önce 500 lira ile sınırlandırılan temassız ödeme limiti yüzde 50 artışla 750 liraya yükseltildi. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 750 liralık temassız ödeme sistemi aktif hale gelmiş oldu.

