Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den önemli açıklamalar: Sırada EYT ve sözleşmeli var

Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Ondan sonra EYT de var... Ondan sonra tekrar asgari ücret var. Yıl sonuna kadar bunlardan birkaçını daha tamamlayacağız. Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz" ifadelerini kullandı. Sözleşmelilerin statü değişikliği ile ilgili toplu sözleşme metninde karar yer almış ve bu yıl biteceği imza altına alınmıştı.
ARALIK'TA DEĞİŞİR
Çalışma Bakanı Bilgin önceki gün Başkan Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücret ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Kümülatif olarak bakarsak yüzde 94'e varan bir zam yaptık. oldukça yüksek bir artıştır. Enflasyonist ortamda çalışanları koruyan bir düzenlemedir. Aralık'ta şartlar yeniden değerlendirilecek."
AKDENİZ'DE SONDAJA DEVAM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Karadeniz'den konutlara 30 yıl yetecek kadar gaz çıkartacağını, böylece pahalı kontratları iptal edeceklerini söyledi. TBMM'de milletvekilleriyle sohbet eden Bakan Dönmez Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi: "Türkiye'nin gaz konusunda kendine yeter hale gelmesi, enerji merkezi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda Akdeniz'de sondajlar tekrar başlayacak" dedi.