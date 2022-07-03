Büyük Britanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE! Büyük Britanya - Türkiye maçı izle bedava, şifresiz, kesintisiz!

A Milli Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda Büyük Britanya kozlarını paylaşacak. Ergin Ataman yönetimindeki 12 Dev Adam, zorlu deplasmanda kazanması halinde bir üst tura yükselmeyi başaracak. Peki, Büyük Britanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm merak edilenler!
Büyük Britanya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Vertu Motors Arena'da oynanacak Büyük Britanya-Türkiye maçı bugün TSİ 18.00'de başlayacak ve NTV'den şifresiz naklen yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
Belarus ihraç edildi
Ay Yıldızlılar, B Grubu'nda Büyük Britanya'yı 84-67'lik skorla yenerken, Yunanistan'a 72-71 ve 76-67'lik skorlarla mağlup olmuştu. FIBA, daha önce almış olduğu karar doğrultusunda Belarus'un gruptan ihraç edildiğini açıklamıştı.
İlk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na
FIBA'nın açıkladığı formata göre takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz Büyük Britanya karşılaşmasının ardından A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.