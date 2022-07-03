Büyük Britanya - Türkiye CANLI MAÇ İZLE! Büyük Britanya - Türkiye maçı izle bedava, şifresiz, kesintisiz!

İlk üç sırayı alan takımlar Dünya Kupası'na

FIBA'nın açıkladığı formata göre takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Millilerimiz Büyük Britanya karşılaşmasının ardından A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turda gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.