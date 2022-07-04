SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödemesi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2022 dul, yetim, emekli ikramiye takvimi!

Devlet tarafından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yani yılda iki defa emeklilere ikramiye veriliyor. Önemli dini bayramlarımızdan biri olan 2022 Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı da merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli, dul, yetim bayram ikramiyelerini bekliyor. Peki emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir? İşte merak edilenler...