SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ikramiye ödemesi ne zaman? 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi hesaplara yattı mı? 2022 dul, yetim, emekli ikramiye takvimi!

Devlet tarafından Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yani yılda iki defa emeklilere ikramiye veriliyor. Önemli dini bayramlarımızdan biri olan 2022 Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı da merak edilerek gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Milyonlarca emekli, dul, yetim bayram ikramiyelerini bekliyor. Peki emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir? İşte merak edilenler...
KİM NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurmuştu.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
DUL VE YETİMLERDE ÖDEME
Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.
ÖDEME TAKVİMİ
9, 10, 11, 12 Temmuz tarihlerine rastlayan 2022 yılı Kurban Bayramı'nın emekli bayram ikramiyeleri ödeme günleri şöyle: