AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette esas artış yılbaşında

Başkan Erdoğan, asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecektir." dedi.
Erdoğan konuşmasında, " Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır." ifadelerini kullandı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de akaryakıt istasyonunun açılışında yaptığı konuşmada çalışanlar enflasyona ezilmesin diye devletin büyük adımları olduğunu söyledi.
Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesi ile Çardak beldesi arasındaki bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı. Turan, konuşmasında asgari ücret artışına değindi.
BU İLAVE BİR ZAM
Asgari ücrete yapılan ara zamda işverene verilen 100 TL desteğin az olduğuna ilişkin bazı eleştiriler olduğunu belirten Turan, "Ama iyi değerlendirelim. Esas asgari ücretin düzenlemesi Ocak'ta yapıldı. Damga vergisi, gelir vergisi düzenlendi. Kişi başı 450 TL o zaman düşmedi mi? Bu ilave 100 TL demek. Asgari ücrette esas artış yüzde 50 ile o gün olmadı mı? Bu bir ilave zam."