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    • Ekonomi
    • 03.07.2022 20:14
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    • 03.07.2022 20:51
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    AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette esas artış yılbaşında

    Son dakika ekonomi haberleri... Başkan Erdoğan, asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır." dedi. Asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada asgari ücrete yapılan ek zammı değerlendirdi. Yapılan bu zammın ilave bir zam olduğunun altını çizen Turan, esas düzenlemenin yine yıl başında yapılacağını ifade etti.

    AK Parti’den flaş asgari ücret açıklaması!

    Başkan Erdoğan, asgari ücret zammını açıkladı. Erdoğan "Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz. Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecektir." dedi.

    Erdoğan konuşmasında, " Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır." ifadelerini kullandı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

    AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de akaryakıt istasyonunun açılışında yaptığı konuşmada çalışanlar enflasyona ezilmesin diye devletin büyük adımları olduğunu söyledi.

    Çanakkale Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesi ile Çardak beldesi arasındaki bir akaryakıt istasyonunun açılışına katıldı. Turan, konuşmasında asgari ücret artışına değindi.

    BU İLAVE BİR ZAM

    Asgari ücrete yapılan ara zamda işverene verilen 100 TL desteğin az olduğuna ilişkin bazı eleştiriler olduğunu belirten Turan, "Ama iyi değerlendirelim. Esas asgari ücretin düzenlemesi Ocak'ta yapıldı. Damga vergisi, gelir vergisi düzenlendi. Kişi başı 450 TL o zaman düşmedi mi? Bu ilave 100 TL demek. Asgari ücrette esas artış yüzde 50 ile o gün olmadı mı? Bu bir ilave zam."

        "ESAS DÜZENLEME YIL BAŞINDA"

        "Esas düzenleme, esas artış yine yıl başında yapılacak. Asgari ücretin normalde artışı her yıl ocak ayında yapılır. Türkiye'de üretim devam ederken, maaşlımız, alt gelir grubumuz, işçimiz sıkıntı yaşıyor zamlardan dolayı; enflasyona ezilmesin diye de devletin büyük adımları var. O zammın oranında ilave zam yapmak, benzer işleri yapmak tümümüzün görevi. O yüzden diyorum ki, ülkemizdeki konjonktürel sorunları aşacağız, geriye baktığımızda söylemimiz, hatıramız kalacak" diye konuştu.

        ENİ ASGARİ ÜCRETİN DETAYLARI BELLİ OLDU

        2022'nin ikinci 6 ayında uygulanacak yeni asgari ücretin, işverene maliyeti 7 bin 603 lira 43 kuruş olarak hesaplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret hesabına ilişkin tabloyu paylaştı.

        Buna göre, asgari ücret aylık brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanacak.

            Asgari ücretin SGK primi (işçi payı yüzde 14) 905 lira 94 kuruş, işsizlik sigortası primi (işçi payı yüzde 1) 64 lira 71 kuruş, SGK primi (işveren payı yüzde 15,5) 1003 lira 1 kuruş, işsizlik sigortası primi (işveren payı yüzde 2) 129 lira 42 kuruş olarak hesaplandı.

            Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti ise 5 puan prim teşvikiyle 7 bin 603 lira 43 kuruş oldu.
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            AK Parti’den flaş asgari ücret açıklaması!
            Haberler Ekonomi AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette esas artış yılbaşında
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