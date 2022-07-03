AK Parti'den flaş asgari ücret açıklaması! Asgari ücrette esas artış yılbaşında

Erdoğan konuşmasında, " Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır." ifadelerini kullandı. Yeni asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Çanakkale'de akaryakıt istasyonunun açılışında yaptığı konuşmada çalışanlar enflasyona ezilmesin diye devletin büyük adımları olduğunu söyledi.