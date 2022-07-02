550 bin gece belli askerlik müjdesi! Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara yararlanma imkanı

TBMM, binlerce gencin yakından takip ettiği bedelli düzenlemesi ile ilgili yasayı kabul etti. Böylece yoklama kaçağı, saklı veya bakayalara bedelli askerlikten yararlanma yolu açıldı. Düzenlemeden yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Aftan yararlanacak olanlar daha önce çıkan bedelli askerlik yasasından yararlananlardan daha fazla para ödemek durumunda olacak. Yasa kapsamındaki bedelli düzenlemesinden yararlanacak olanlar halen 56 bin 506 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücretine ilave olarak yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için ek ödeme yapacak. Bu rakam da şu anda aylık 824 lira civarında. Örneğin 10 ay kaçak kalan bir kişi 56 bin 506 liraya ilave 8 bin 240 lira ek ödeme yapacak. Aftan yararlananlar için de normal bedelli de olduğu gibi taksit olanağı bulunmuyor.
DÖVİZLİ ASKERLİK AFFI
Yasa kapsamında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yararlandığı dövizli askerlik için de af getirildi. Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, gereken yabancı ülke parasını ödemeleri halinde uygulamadan yararlanabilecek. Zübeyde YALÇIN
TARLALAR SAHİPLERINE GERİ VERİLECEK
Ziraat Bankası, kredi borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçilere derin nefes aldıracak, üreticiyi rahatlatacak ve tarımsal üretimin devamı sağlayacak önemli bir karara imza attı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarlaların uygun koşullar ile sahiplerine geri satılacağını söyledi. Çakar, iade işleminin nasıl yapılacağını şöyle anlattı: "Öncelikli olarak çiftçi ya da hayvancılık yapanların iade edilecek tarlalarda tarımsal üretim yapması şartı aranacak. Biz ekspertiz bedeli üzerinden 'Gel, senin vaktiyle tarlanı herhangi bir mülahazayla almış olabiliriz. Al kendi tarlanı bu ekspertiz bedeli üzerinden' diyeceğiz. Gerekirse 120 aya kadar vadelerle kendilerine tarlalarını geri vereceğiz."
Zübeyde YALÇIN
KADIN ÇİFTÇİLERE ALIM GARANTİSİ
Yıldız Holding Kadın Platformu'nun öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek Tarımın Kadın Yıldızları projesinde; sözleşmeli kadın çiftçilere 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilecek ve 35 milyon lira değer oluşacak. Projede ayrıca kadın çiftçilere, Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından 500 bin lira teşvik de sağlanacak. Projeyle ilgili ayrıntılar Tarım Bakanı Vahit Kirişci ve Yıldız Holding Başkanı Ali Ülker'in katıldığı toplantıda aktarıldı. Bakan Kirişci, "Kadınlarımızı desteklemek adına hayata geçirilen projelere büyük önem veriyoruz" dedi.