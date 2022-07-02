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    550 bin gece belli askerlik müjdesi! Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara yararlanma imkanı

    Yasa Meclis’ten geçti. Yoklama kaçağı, saklı veya bakayalara bedelli askerlikten yararlanma imkanı getirildi. İşte sizler için derlediğimiz 2 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    550 bin gence bedelli yolu açıldı

    TBMM, binlerce gencin yakından takip ettiği bedelli düzenlemesi ile ilgili yasayı kabul etti. Böylece yoklama kaçağı, saklı veya bakayalara bedelli askerlikten yararlanma yolu açıldı. Düzenlemeden yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Aftan yararlanacak olanlar daha önce çıkan bedelli askerlik yasasından yararlananlardan daha fazla para ödemek durumunda olacak. Yasa kapsamındaki bedelli düzenlemesinden yararlanacak olanlar halen 56 bin 506 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücretine ilave olarak yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için ek ödeme yapacak. Bu rakam da şu anda aylık 824 lira civarında. Örneğin 10 ay kaçak kalan bir kişi 56 bin 506 liraya ilave 8 bin 240 lira ek ödeme yapacak. Aftan yararlananlar için de normal bedelli de olduğu gibi taksit olanağı bulunmuyor.

    DÖVİZLİ ASKERLİK AFFI
    Yasa kapsamında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yararlandığı dövizli askerlik için de af getirildi. Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, gereken yabancı ülke parasını ödemeleri halinde uygulamadan yararlanabilecek. Zübeyde YALÇIN



    TARLALAR SAHİPLERINE GERİ VERİLECEK
    Ziraat Bankası, kredi borçları nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçilere derin nefes aldıracak, üreticiyi rahatlatacak ve tarımsal üretimin devamı sağlayacak önemli bir karara imza attı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarlaların uygun koşullar ile sahiplerine geri satılacağını söyledi. Çakar, iade işleminin nasıl yapılacağını şöyle anlattı: "Öncelikli olarak çiftçi ya da hayvancılık yapanların iade edilecek tarlalarda tarımsal üretim yapması şartı aranacak. Biz ekspertiz bedeli üzerinden 'Gel, senin vaktiyle tarlanı herhangi bir mülahazayla almış olabiliriz. Al kendi tarlanı bu ekspertiz bedeli üzerinden' diyeceğiz. Gerekirse 120 aya kadar vadelerle kendilerine tarlalarını geri vereceğiz."
    Zübeyde YALÇIN



    KADIN ÇİFTÇİLERE ALIM GARANTİSİ
    Yıldız Holding Kadın Platformu'nun öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilecek Tarımın Kadın Yıldızları projesinde; sözleşmeli kadın çiftçilere 5 bin ton yaş meyve sebze alım garantisi verilecek ve 35 milyon lira değer oluşacak. Projede ayrıca kadın çiftçilere, Yıldız Holding Kadın Platformu tarafından 500 bin lira teşvik de sağlanacak. Projeyle ilgili ayrıntılar Tarım Bakanı Vahit Kirişci ve Yıldız Holding Başkanı Ali Ülker'in katıldığı toplantıda aktarıldı. Bakan Kirişci, "Kadınlarımızı desteklemek adına hayata geçirilen projelere büyük önem veriyoruz" dedi.



        1.500 HAKİM-SAVCI ALINACAK
        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Son bir hakim ve savcı adaylığı sınavı açma kararı aldık. Bu sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde yapacağız. Bu sınav kapsamında bin 500 hakim ve savcı adayı alacağız. Bunun bin 200'u hukuk fakültesi mezunlarından, 150'si avukatlık mesleğinden geçenlerden, 150'si idari yargıdan olacak" dedi. Kütahya Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Bozdağ, inşaat halinde olanlarla birlikte şu anda Türkiye'de adliyelerde 7 milyon metrekare kapalı alanın bulunduğunu vurguladı. Bozdağ, "Türkiye'de 78 müstakil adliye binası sayısını 363'e çıkardık" diye konuştu.



        '300 ŞİRKETTE DÖVİZ FAZLALIĞI VAR'
        Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, geçen hafta ticari krediler ile ilgili yaptıkları düzenlemenin sermaye kontrolü ile alakası olmadığını belirterek, düzenlemenin geçici olduğunu ve 300'ün üzerinde şirketi kapsadığını söyledi. Akben, "İsteğimiz şu; ucuz TL kredi ile döviz, altın alıp bunları tutmayın, yatırım yapın, istihdam sağlayın" dedi.



        ANZER BALI 2 BİN LİRA
        Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2 bin 300 ile 3 bin rakım arasında üretilen Anzer balı, bu yıl kilogramı 2 bin liradan sunulacak. Kooperatif Başkanı Osman Civelek, geçen yıl yaklaşık 5 ton bal üretildiğini söyledi. Bu yıl yaylada havanın yağışlı olduğunu, bu nedenle rekoltenin gelecek günlerdeki hava şartlarına göre şekilleneceğini belirten Civelek, "Yaylaya yerleştirdiğimiz kovanlardan 5-6 ton bal bekliyoruz" diye konuştu. Fiyatlara ilişkin bilgi veren Civelek, "Geçen yıl bin 200 lira olan balı, 2 bin, 600 lira olan yarım kilo balı bin liraya çıkardık" dedi.



            BODRUM'A BAĞ'LANA'DI
            Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaz sezonuyla birlikte mega yat trafiği de arttı. Bodrum açıklarındaki yatlardan biri de Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in gezdiği 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki 'Lana' isimli yat oldu. İlçeyi geçen yıl Ekim ayında ziyaret eden Gates, Cayman Adaları bayraklı yatla Bodrum'un yanı sıra Muğla'nın farklı koylarını da gezmişti. Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu ve su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar olan yatta, özellikle dalgalı denizde hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor. 'Lana'nın haftalık kirası 1.8 milyon euro.

            MÜHENDİS HAMLESİ
            Turkcell Global Bilgi'nin düzenlediği Techno Camp 2022 başladı. Program kapsamında 2 ay boyunca Teknoloji başlığı altında, kurumsal çözümler ve iş zekasından network altyapı teknolojilerine, robotik süreç otomasyonundan çevik kültüre, yapay zekadan müşteri deneyimi teknolojilerine, dijital etikten programlama dili Java'ya, Python'a ve Linux'a kadar birçok konuda eğitimler verilecek. Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, "Techno Camp 2022 programımıza bu yıl da 5 bin 213 mühendis başvurusu alarak yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Mühendislerimiz program sonunda, şirketimizde teknoloji alanında uzman pozisyonlarında kariyerlerine yön verebilecek" dedi. 60 mühendis Techno Camp programında eğitim almaya hak kazandı.

            BU YIL 9 TRİLYON DOLAR UÇTU
            ABD borsalarında işlem gören hisse senetleri, ABD Merkez Bankası'nın hamleleri ve küresel büyümeye ilişkin artan endişelerin etkisiyle bu yıl yaklaşık 9 trilyon dolar değer kaybetti. Paris merkezli varlık yöneticisi CPR'ın stratejistlerinden Bastien Drut, "Piyasaya ABD ve Avrupa'daki resesyon olasılığı hakim" dedi.

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            Haberler Ekonomi 550 bin gece belli askerlik müjdesi! Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara yararlanma imkanı
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