550 bin gece belli askerlik müjdesi! Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalara yararlanma imkanı

TBMM, binlerce gencin yakından takip ettiği bedelli düzenlemesi ile ilgili yasayı kabul etti. Böylece yoklama kaçağı, saklı veya bakayalara bedelli askerlikten yararlanma yolu açıldı. Düzenlemeden yaklaşık 550 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Aftan yararlanacak olanlar daha önce çıkan bedelli askerlik yasasından yararlananlardan daha fazla para ödemek durumunda olacak. Yasa kapsamındaki bedelli düzenlemesinden yararlanacak olanlar halen 56 bin 506 lira olarak uygulanan bedelli askerlik ücretine ilave olarak yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalınan tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her ayı için ek ödeme yapacak. Bu rakam da şu anda aylık 824 lira civarında. Örneğin 10 ay kaçak kalan bir kişi 56 bin 506 liraya ilave 8 bin 240 lira ek ödeme yapacak. Aftan yararlananlar için de normal bedelli de olduğu gibi taksit olanağı bulunmuyor.



DÖVİZLİ ASKERLİK AFFI

Yasa kapsamında yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yararlandığı dövizli askerlik için de af getirildi. Dövizle askerlik kapsamından çıkarılanlar, gereken yabancı ülke parasını ödemeleri halinde uygulamadan yararlanabilecek. Zübeyde YALÇIN