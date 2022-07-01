Isı yalıtımına finansman imkanı (Ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Başkan Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Konutlarda Isı Yalıtım Projesi'ni hayata geçirdiklerini belirterek, "Konut başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0.99 faiz oranlı finansman imkanı Ziraat Katılım, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından kullandırılacak" dedi. Kredi yalıtım firmasının hesabına aktarılacak.

FİYATLAR DÜŞÜYOR

Pandemi sürecinden çıkışta izlenen genişleyici para politikaları ile tarihi rekor kıran emtia fiyatları, küresel enflasyon kaygılarının ardından başlayan resesyon endişeleri ile adeta sarsıldı. Özelikle tarım ürünlerinde Rusya-Ukrayna savaşı öncesi fiyatlara gelinirken, Türkiye'de da konut fiyatlarının hızlı artışında etkili olan demir cevherinde gözlenen sert geri çekilmenin iç piyasaya da yansıması kaçınılmaz olarak görülüyor. En sert düşüş ise pamukta yaşanıyor. Buğday 3.5 ayın, mısır 4 ayın, soya fasulyesi 5 ayın, pamuk 9 ayın ve şeker 3.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Tüm tarım emtialarında fiyatlar savaş öncesine geriledi. Buğdayda kayıp yüzde 12 oldu. Barış ERGİN

GENÇ VE KADIN ÇİFTÇİLERE TEŞVİK

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, "15 ayda Ziraat Bankası'na bir banka daha ilave ettik" dedi. TBMM KİT Komisyonu'nda sunum yapan Çakar, şu mesajları verdi:

● 2020 yılı itibariyle bankanın aktif büyüklüğü 943 milyar liraydı. Bugün gelinen noktada 1.8 milyar lira. Ziraat Bankası 15 ay içinde aktif büyüklük açısından bir banka daha ilave etti.

● ÜRETİCILERE bakıldığında maalesef gençlerin oranı çok düşük. Yine kadın müşterilerimizin oranı az. Biz bu kesimleri teşvik için 'kadın ve genç çiftçi' kredileri çıkardık.

● 2020 yılında 744 milyar lira olan nakdi ve gayri nakdi krediler 1.4 milyar liraya çıkmış durumda. Zübeyde YALÇIN

EN HIZLILAR ARANIYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliğinde gerçekleştirilen 'Türkiye 100 Programı'nın 8'inci dönemi için başvuru süreci başladı. TOBB'dan yapılan açıklamaya göre; en hızlı büyüyen firmaların belirleneceği 'Türkiye 100 Programı' için başvurular, 30 Temmuz'a kadar 'http://turkiye100.tobb.org.tr' adresinden yapılabilecek.

İKLİMLENDİRMEYE TÜRK İMZASI

İtalya'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük iklimlendirme fuarı MCE'ye Türk firmaları adeta çıkarma yaptı. Türkiye'nin 138 firma ile İtalya'nın ardından en büyük katılımcı olduğunu söyleyen İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet H. Şanal, sektörün gücünü tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti. Şanal, bu fuarların da desteği ile yıl sonu için 7 milyar dolar olarak belirledikleri ihracat hedefini aşacaklarını vurguladı.

TEKNOPARK İSTANBUL YENİ OFİSLERINI TANITTI

Tekno-Park İstanbul, akıllı bina özelliklerine sahip yeni ofislerini tanıttı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, "Teknopark İstanbul'un 65 bin metrekare alan üzerine kurulu 3. Etap'ın B Blok binası, çok yakında hizmete alınacak. Hem Teknopark içerisinde büyümek isteyen firmalara hem de dışarıdan gelmek isteyen teknoloji firmalarına yer açacağımız için heyecanlıyız" dedi.

KADIN GİRİŞIMCİLERE DESTEK

Ey tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Liderler Programı'nın 2022 dönemi için başvuru süreci başladı. İşlerini geliştirmeyi ve dünya çapında büyümeyi hedefleyen kadın girişimcileri destekleyen program; katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunacak. EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na başvurular 12 Ağustos'a kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek. EY Girişimci Kadın Liderler Programı'nın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, "Tamamen ücretsiz olan bu özel programa başvuran adaylar, bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecek ve 10 kadın girişimci programa katılmaya hak kazanacak" dedi.

KİMLER KATILABILIR?

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimcinin, şirketinde en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericilerden biri olarak yer alması gerekiyor. Şirketin Türkiye merkezli olması da isteniyor.