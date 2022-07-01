Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman belli olacak? TÜİK TEFE TÜFE Haziran ayı enflasyonu yüzde kaç? Temmuz kira artışı kaç TL oldu?

Temmuz ayının ilk gününde Haziran ayı enflasyon oranları milyonlarca vatandaş tarafından beklenmeye başlandı. TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte pek çok konuda belirleyici etken olacak. Bu nedenle Haziran ayı enflasyon rakamları oldukça merak ediliyor. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak. Bu açıklama ile beraber 6 aylık Enflasyon Farkı da belli olacak.
ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Haziran ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki döneme göre artarak yüzde 64.59 oldu. Bir önceki dönemde Enflasyon Beklentisi yüzde 57.92 açıklanmıştı.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33.28 olurken; bu anket döneminde yüzde 37.91 olarak kaydedildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19.54, Haziran ayı anketinde ise yüzde 22.04 olarak gerçekleşti.